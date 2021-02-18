香港新一份《財政預算案》將於本月24日出爐，財政司司長陳茂波透露「加糖有難度」。另一邊廂，新加坡周三頒佈了2021年度預算案，兩個財政年度共動用537億新加坡元（3135億港元）紓困，並將繼續動用儲備助國民應對武漢肺炎疫情帶來的困局，副總理兼財政部長王瑞杰強調如有必要，將再進一步動用儲備。

新加坡的財政預算案的大方向是推出應對疫情的措施，撥出110億新加坡元（約641.3億港元）設立「應對武肺配套」（COVID-19 Resilience Package），當中有50億新加坡元（約291.5億港元）用於企業延長僱用的補貼及疫後復蘇津貼，另有12億新加坡元（約70億港元）支援特定行業，包括航空、旅遊和體育等。

同時亦有9億新加坡元（約70.2億港元）是專為各個家庭提供即時的援助，包括發放200新加坡元（約1,166港元）特別現金補助、100新加坡元（約583港元）生活補助券及1.5個月至3.5個月的雜費回扣等。

不排除日後再動用儲備

新加坡政府在上個財政年度預計動用520億新加坡元（約3,031億港元）財政儲備來應付疫情及援助民眾，最終動用了427億新加坡元（約2,489億港元），今次預算案再次動用110億新加坡元（約641.3億港元），換言之將比原先預留的儲備超出17億新加坡元。

這份預算案赤字預計為110億新加坡元（約641.3億港元），佔國民生產總值2.2%，比去年的13.9%為低。王瑞杰指再次動用儲備是「非常艱難的決定」，雖然現在當地疫情緩和，但整體疫情仍未結束，因此需要提供更針對性的援助。

王瑞杰進一步指一旦疫情和經濟再度惡化，在必要時將會尋求總統同意進一步動用儲備，還強調新加坡已為病毒變種和全球疫苗接種速度放緩等情況做好準備。

兼顧疫後經濟發展

預算案亦預留了240億新加坡元（約1,399億港元）來支援企業，例如其中10億新加坡元（約58.3億港元）是資助成熟企業轉型等等，王瑞杰形容政府「迅速採取行動滿足當下要求」，同時沒有停止思考未來。

新加坡《聯合早報》

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