美國德州寒流海龜現低溫反應

美國德州出現寒流，連動物都受影響，數千隻海龜未能適應水溫驟降，被沖上岸南帕德里島（South Padre Island）海灘，義工救起4700隻，將牠們送去保育中心，等待海水回暖才放歸大海。

南帕德里島常規及遊客局的行政總裁考姆（Ed Caum）解釋，海龜是冷血動物，當周圍的溫度突然大幅變冷，就會出現低溫反應，包括嗜睡及無法動彈。保育中心「海龜公司」（Sea Turtle Inc）行政總監奈特（Wendy Knight）表示是次情況「前所未見」，一般冬季只會見到100至500隻海龜上岸。

外國大使審視克什米爾情況

印度自2019年8月撤銷查謨和克什米爾邦（Jammu and Kashmir）的特殊自治地位後，第三次在當地接待國際大使。來自非洲、歐盟及亞洲國家等一共24名大使，分別會在周三及周四到訪克什米爾及查謨，他們已到克什米爾最大城巿達斯利那加（Srinagar），全程有軍隊和印度外交事務官員隨行。

查謨和克什米爾邦（Jammu and Kashmir），受聯邦政府管轄，最近數周被封城。報道指印度政府希望向國際大使展示該區狀態正常，但因有嚴密的保安措施，當地有通道封閉，部份巿場亦要關閉。

據指大使能夠與當地民眾對話，談論地方選舉和經濟議題，一名46歲的紡織品商人謝赫（Fayzal Sheikh）表示︰「我告訴大使失業率如何上升，政府要為年青人大幅增加工作機會，才能防止他們上街遊行。」另外，亦有消息指大使的行程包括與印度軍人、政府官員，以及經過篩選的記者和民間組織見面。

克什米爾地區居民以伊斯蘭教徒居多，自1989年起已不時有穆斯林對抗印度政府的衝突。

大馬搗破「甜心爹哋」集團

馬來西亞警方以涉嫌違反禁止賣淫條例拘捕一個交友網站的34歲創辦人，官方在周四指網頁的使用者包括數千名年輕學生，當局沒有公開被捕人名士，但外界相信「Sugarbook」創辦人並行政總裁曾佑文（Darren Chan）被捕。

報道指，「Sugarbook」自稱提供一個平台讓較年長的男人結識年輕女子，而那些男士預計會為女子提供金錢支援，接受對方陪伴。上周有數據公開，外界發現數千名學生正使用此網賺錢，有大學表態譴責。曾佑文曾發聲明指相信「我們的馬來西亞政府知道人民最需要的是甚麼」。

馬來西亞是相對保守的國家，賣淫屬違法行為。曾佑文被控破壞公共安寧及違反通訊法，他周四戴着黑色口罩進入法院前一語不發，表現淡定，任由記者拍照及錄影。

路透社／美聯社／《光明日報》

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