澳洲國會正審議一項針對社交平台的法律，一旦通過各大社台平台引用澳洲傳媒的消息來源時，將要向對方支付有關費用，惟Facebook率先反制，禁止當地用戶在其平台瀏覽及分享當地或國際新聞，各大澳洲傳媒的專頁亦已被禁，以下一文將拆解今次風波的來龍去脈。

事件是如何開始？

一直以來外界對於科網企業比傳媒機構，佔有更多市場主導地位深感不安。Google是澳洲最主要的網上搜尋引擎，沒有任何市場競爭，被政府形容為「近乎不可或缺」的程式，因此當局在2018年調查Google及Facebook對傳媒及廣告業的影響以及造成的競爭情況。

澳洲競爭及消費者保護委員會（Australian Competition and Consumer Commission，ACCC）調查發現科網公司和傳媒的力量極不平衡，有過強的市場支配力，建議推出有關法律保障公平競爭。

澳洲政府去年7月公佈了這項法律草案，引來Facebook和Google極大反應，還威脅不再為澳洲提供服務。

「新聞傳媒談判指引」是甚麼？

新法案設立了「新聞傳媒談判指引」（News Media Bargaining Code），要求科網企業日後引用澳洲傳媒的新聞內容時付費，傳媒將就其在網絡上出現的內容及搜索結果，跟科網企業磋商實質支付金額。如果談判失敗，澳洲通訊和傳媒局（Australian Communications and Media Authority）將會作出仲裁。

倘若科網公司不遵守有關法律，罰款最高可達1,000萬澳元（約6,026萬港元），或該企業在當地營業額的10%，澳洲政府表示，這法案起初將針對Google和Facebook，日後可能會擴展到其他企業。

為甚麼澳洲要立法？

澳洲政府強調科網巨頭應該就引用傳媒內容，支付「合理」的金額，處境已相當艱難的傳媒業界亦很需要財政上的援助，因為強而有力的傳媒是民主的關鍵。

正當Google的業績不斷增長之際，多間澳洲傳媒向政府施壓，包括傳媒大亨梅鐸（Rupert Murdoch）擁有的子公司澳洲新聞集團（News Corp Australia）等表示廣告收入持續下降，迫使政府要求科網企業走到談判桌。

Facebook有何反應？

Facebook已禁止當地用戶在其平台瀏覽及分享當地或國際新聞，形容這個法律「錯誤理解平台和發行者之間的關係」，更指只能「沉痛地」決定不再在澳洲提供新聞內容。

Google有何反應？

雖然Google當初曾威脅一旦法律獲得通過，將會刪除在澳洲的搜尋引擎。然而Google最終決定付費予數間澳洲傳媒，包括向九號台娛樂（Nine Entertainment）每年支付3,000萬澳元（約18億港元），又跟新聞集團（News Corp）達成3年協議。

新聞集團透露將會收到「可觀報酬」，未來將會跟Google在一個訂閱制的平台上合作，一起分享廣告收入，亦會投資拍攝視像新聞及在YouTube上架。

這將會成為全球先例嗎？

一些澳洲政客及專家皆認為可以，參議員帕特里克（Rex Patrick）向Google直言：「這將會擴展至全球，你要退出每一個市場嗎？」況且，微軟跟Google及Facebook的取態不同，該公司支持這法案，認為有助改善社交平台和澳洲傳媒議價能力不平衡的情況。

歐洲已開始出現有關的討論，歐盟早前推出一項有關版權的法律，要求搜尋引擎及新聞平台要向新聞網站付費來取得超連結，Google更跟法國部份發行人達成協議，但只是跟著名的法國傳媒談判，協議規模難跟澳洲相比。

未來將會發生甚麼？

這法項已獲得廣泛支持，現已獲得下議院通過，將會交到上議院審議，通過就會正式立法，並於一年後作審視。就目前而言，澳洲政府面對Facebook的禁令仍然立場強硬。

英國廣播公司

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