緬甸軍方本月初突然推翻民選的全國民主聯盟領導的政府後,全國多個城市連日有示威反對軍事政變,軍警打壓的武力一再升級,但民眾仍繼續上街。居於緬甸仰光市中心的港人Keeley無畏無懼,連日加入示威行列,她接受《蘋果》訪問時坦言,「黑白是良知」,稱經歷2019年反送中運動後,已不能對不公義的事噤聲,希望身體力行參與街頭抗爭,讓緬甸人感受到外國人的支持。她又指出,緬甸人其實本來也對政治不熱衷,但經歷政變後才一夜覺醒。

Keeley的丈夫是緬甸人,約7年前隨丈夫移居仰光,其後曾在當地上班,直至4至5年前誕下兒子後才轉為全職主婦。Keeley透露她在2019年香港爆發反送中運動時特意抽空回港,在區議會選舉投票,但丈夫當年不太理解她的想法,認為她浪費時間及金錢,Keeley坦言當時不少緬甸人如同數年前香港的「港豬」,對不公平的現狀置之不理,但一切在本月初政變後改變。

Keeley稱,昂山素姬被捕後,激發緬甸人反抗的決心,「他們終於體驗到,此前有昂山素姬、成功推翻軍政府等不是事實」,又指儘管緬甸軍方2月1日採取行動前,政變傳聞已滿天飛,但緬甸人根本不相信真的會發生政變,「他們以為軍政府已全無威信、是正消亡的力量(dying power)」,直至政變發生後通訊中斷,「先知道瀨嘢喇」。

緬甸各地在政變後初期沒有大規模示威,只有人號召在家中敲鑊及大叫口號,Keeley稱她當時已有參與,形容這是唯一可以做的事。直至數天後軍方以「非法進口對講機」為藉口控告昂山素姬,令居民忍無可忍,多個城市陸續有人上街,Keeley本月7日起亦加入遊行行列,自言此後便「日日都有去」。

自製紙牌上街 「Hong Kong Stands with You」

身為「半個外國人」的Keeley也分享她上街的原動力,稱主要希望向緬甸人展示支持,原因是起初感到緬甸人不敢上街,「但黑白是良知」,形容即使她不是緬甸人,「我作為一個人,經過反送中後已不能對公義置之不理,所以我覺得要行出嚟」。

Keeley稱,她認為很多緬甸人初期仍然害怕軍隊,因此未有即時上街,她於是相約在美國讀大學時結識的緬甸好友,並主動向其他朋友發短訊,鼓勵他們一同上街抗議,「睇吓有乜幫到手,多一個人就多一個人」。她自言「作為一個外國人,我有責任讓其他人知道外國人也支持他們,也要讓其他外國人知道緬甸正發生甚麼事」。Keeley又表示她在緬甸不止是過客,「我丈夫和兒子也是緬甸人」,因此除了因公義站出來,「我既然喺度住,都有我嘅責任」。

Keeley稱,雖然當地人不能認出她是外國人,但知道他們渴望外國人支持,因此在首天參與遊行回家後,便製作寫上「香港支持你們、緬甸加油、為民主而戰」(Hong Kong Stands with You, 緬甸加油, Fight for Democracy)的紙牌,力撐緬甸人爭取民主。

Keeley自言參加示威主要是為「湊人數」,主要會叫口號,她亦有告知舊同事參與示威,各人都十分支持,稱希望有更多外國人關注事件,她形容:「我覺得雖然我只有一個人,但至少讓他們知道有非緬甸人支持,為他們打一支強心針」。

Keeley表示她不懂讀寫緬甸文,但能以緬語跟當地人作基本溝通,因此很快便記住示威者經常叫喊的口號,形容「嚟嚟去去都係嗰5至8句,第一日便記得了」。她透露不少示威者都很憤怒,斥軍人「滿口大話」,但對示威人數眾多非常感動。

效法港人 戴頭盔自我保護

緬甸示威現場的照片亦跟香港或很多地方有別,示威者往往不會使用所有行車線,不少道路示威期間仍然有車通行,險象環生。不過Keeley表示其實出現在示威現場的汽車也會參與示威,「佢哋(司機)全部會響咹、在車窗做出三指手勢」。

Keeley又稱,示威現場會有人派物資和主動執拾垃圾,部分示威者亦效法香港人兩年前的反送中運動,戴上頭盔等防護裝備。Keeley形容緬甸的示威者較香港一般的「和理非」稍為「勇啲」,例如上周軍方首次發射水炮後,示威者亦完全不害怕。

另外,Keeley的住所位於市中心蘇萊佛塔(Sule Pagoda)附近,該處是緬甸示威熱門地點,Keeley只需從住所窗戶外望,便已得知最新狀況,當地亦有示威者編寫應用程式,讓示威者之間互相「報哨」,通知警力調動。

定期報平安 外出帶美護照

由於Keeley的兒子年紀尚幼,故她出席時亦有顧慮,「唔可以『太激』或者去足全日」,大多在住所附近活動半天,亦可能在示威中途回家休息。她自言自己不算「行得好前」,故不太擔心被捕,但外出時會帶備美國護照,也會定時向家人報平安。

近日緬甸軍方對付示威者的武力持續升級,繼水炮車後,部分城市相繼傳出軍方使用橡膠子彈,仰光周日起更有軍隊裝甲車進駐。Keeley形容緬甸人民正面對無恥殘暴的軍政府,但不少人在政變後醒覺和變得團結,會齊心杯葛有軍方背景的企業,她暫時仍對緬甸前景傾向樂觀,希望這次人民取得勝利後,緬甸可迎接全新景象。

記者 黎耀康

