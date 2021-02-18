印尼廉航三佛齊航空公司（Sriwijaya Air）一架波音737-500客機上月發生空難，機上62人全部罹難。據報波音近日向航空公司發出文件，提到初步可能是印尼空難原因的「引力推力控制」問題，稱機組人員需密切監察此因素，以及客機其他狀態及飛行路線，以防出現意外。

波音的技術簡報在2月15日發出，指出飛機在飛行期間失去控制，可能基於機件故障、機師操作失誤等不同原因，要避免機師出錯，正副機師均要持續監察飛機狀況，以及早發現問題。

波音指，機組人員需持續留意客機飛行高度、速度、巡航系統狀態及引擎推力控制等，形容這些是「預防空難的基礎」，並可以減少出現突發變化時，因受驚所產生的影響。文件亦警告機組人員不要分心﹕「高度自動化和可靠的飛行控制系統大大減少了飛行員的工作量，但也增加監視複雜系統的要求。」

空難或涉引擎推力不均

印尼空難初步調查顯示，肇事客機出事前，左邊引擎逐漸失去動力，但右邊引擎動力正常，導致客機在短時間內左傾達45度，繼而失速墜海，機師與控制塔的通話記錄顯示，機師似乎被附近的雷暴影響注意力，沒及時發現當時左右引擎推力不均。波音發表的報告雖然沒特別指明印尼空難，指引也是涵蓋所有客機型號，但內文中機組人員需注意的其中一項重要元素正是「引擎推力」。

波音回應稱，這類提醒是定期發出，波音亦會就安全操作客機，經常與航空公司及政府調查與監管部門合作，這些溝通也反映波音以至航空業界非常重視提供指引及訓練材料，藉此預防空難。空中巴士去年研究顯示，飛機在飛行途中失去控制是最常見的空難成因，佔總數33%。

不過目前印尼當局仍在調查空難成因，尚未發佈正式報告，路透社引述專家指，現在定調造成今次空難的原因言之尚早，又指大多數航空事故由連串的獨立因素造成。

路透社／彭博社

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