（北美通訊）聯邦調查局（FBI）再拘捕多一名涉嫌參與1月6日衝擊國會的加州人，他被拍攝到曾坐上參議院主席座位，被控以多項聯邦罪。《洛杉磯時報》報道，被告是加州大學洛杉磯分校（UCLA）學生，曾在網上發表白人至上主義並在校內成立一個極右派的學生組織。UCLA不肯證實消息，強調不會公開披露學生私隱，又指相關學生組織未有向校方登記。

被告是22歲的塞科（Christian Secor），是涉及衝擊國會山莊而被捕的第二個橙縣居民，亦是第12個加州人。FBI表示，周二早上在特種部隊（SWAT）協助下，在橙縣科斯塔梅薩市（Costa Mesa）他的住所將他拘捕。他同日在橙縣的聯邦法院提堂，被控毆打或抵抗一名警察、暴力入侵並逗留在受限制區域、擾亂及妨礙官方程序等多項聯邦罪行。一名地方法官下令他不准保釋。

根據FBI特別探員埃利奧特（Benjamin Elliott）的證供，有多條短片和照片捕捉到，在案發當日戴着「美國再次偉大」紅色帽的塞科，坐上參議院主席座位，即原本是前副總統彭斯主持參議院確認選舉人團投票結果時所坐的位置。也有部份畫面看到他在參議院會議廳內揮動「美國優先」的藍色旗幟。至少11名消息提供者認出，在會議廳或主席座位上的人就是塞科。

而在進入會議廳前，塞科帶領多名示威者橫衝直撞，越過至少三名警察，推開雙重門進入國會山莊。之後塞科在國會內使用短片串流服務DLive做直播，其間塞科使用綽號「傷痕纍纍的艾略特·羅傑」（Scuffed Elliot Rodger），綽號被認為是形容指2014年加州伊斯拉維斯塔（Isla Vista）槍擊事件中，槍殺6人的兇手艾略特·羅傑。

有消息提供者向FBI舉報，塞科在事發後搬回老家與母親同住，停用手提電話及吹噓自己不會因為涉及衝擊國會而被捕。FBI在1月25至28日對他進行監視，最終將他拘捕。

塞科亦被指去年在UCLA校內多次煽動種族主義，和在Twitter發表有關反移民和猶太學生的評論和推文。有UCLA學生向FBI舉報，塞科曾成立一個名為「America First Bruins」的學生組織，並邀請白人種族主義者進入校園。

校內另一個保守派學生組織「Bruin Republicans」周二不點名塞科指，一名涉及衝擊國會被捕人士，一年前曾因為「不當行為」而被他們禁制參與活動。

UCLA發言人就不肯證實塞科是否該校學生，強調不會披露學生私隱，又指「America First Bruins」並非學校的註冊學生組織。

FBI就指塞科可能是白人至上組織「Groypers」的成員，並且被拍攝到事發當天與組織內一名知名成員站在一起。

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