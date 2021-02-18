澳洲政府將修例以尋求搜尋器及社交平台，為它們轉載的新聞內容付費。社交網站facebook率先反制，周四宣佈限制澳洲新聞內容，澳洲廣播公司（ABC）、《悉尼先驅晨報》、《時代報》等澳媒的專頁所有帖文被刪除，氣象局以至多地的衞生及消防部門專頁亦停止運作，做法惹來廣泛批評和不滿。澳洲衞生部長亨特（Greg Hunt）憂慮，facebook的舉動將使國民無法及時獲得抗疫資訊，人權監察發表聲明說：「這新進展是令人震驚及危險的，一夜間截斷全國民眾獲取重要消息的渠道，是不合情理的。」

澳洲國會下議院周三晚上通過《新聞傳媒談判指引》（News Media Bargaining Code），預料最快下周正式成為法律，限制社交平台轉載新聞內容。

facebook在聲明中指，澳洲每日有1,400萬名用戶使用facebook，facebook單在去年已為澳洲各大新聞機構轉載51億條新聞，總價值估計達4億澳元（約24億港元）。facebook澳紐分區總經理伊斯頓（Will Easton）批評，新規範從根本上誤解facebook與新聞出版商之間的關係，只好以沉重的心情作出艱難選擇，把新聞內容從澳洲業務中剝離，又稱facebook從沒要求取得新聞內容，卻要因此被罰款。

facebook宣佈限制澳洲企業及用戶分享任何新聞內容或連結，外國用戶則無法從facebook獲取或分享澳洲新聞內容，又稱法案對新聞內容定義含糊，因此會以廣泛的標準界定新聞頁面。

莫里森：facebook「unfriend澳洲」

澳洲多間傳媒機構的專頁其後迅即被清空，澳洲用戶轉載新聞的帖文亦被刪除。《悉尼先驅晨報》編輯戴維斯（Lisa Davies）批評facebook在發脾氣，只會令不實資訊傳播的機會增加，亦可能使激進思想及陰謀論更猖獗。另外，澳洲氣象局、昆士蘭省衞生部、首都領地衞生部、西澳省消防局等政府部門的頁面也被清空，當時氣象局正為昆士蘭省發佈水浸警告，當局呼籲公眾到氣象局網站查看最新消息。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）周四在國會上批評，facebook的新措施如同把澳洲「unfriend」，更令衞生和緊急資訊發放受阻，形容屬自大的欺凌行為，對此表示失望，強調政府將繼續推行《新聞傳媒談判指引》。

前副總理喬伊斯（Barnaby Joyce）炮轟facebook總裁朱克伯格打擊傳媒，強調新聞對於民主運作非常重要，認為朱克伯格行徑有如北韓領袖金正恩，「新政策根本是北韓式政策」，要求澳洲政府為社交平台發牌。在野工黨國會議員金恩（Madeleing King）批評，facebook在山火季節封禁新聞網站，卻沒有刪除此前槍擊案的影片，做法不可思議，亦不能接受。

Google已達協議

Google近日宣佈已跟澳洲的傳媒機構達成協議，為新聞內容付費，估計價值數以百萬澳元計。澳洲財長弗里登貝格（Josh Frydenberg）則稱，已跟facebook總裁朱克伯格作建設性討論，重申會繼續推動法案，並繼續與facebook磋商。

澳洲《悉尼先驅晨報》/澳洲廣播公司/英國《每日郵報》/路透社/法新社

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