阿聯酋杜拜公主拉法蒂（Sheikha Latifa）2018年3月企圖經水路離家出走失敗，被擒獲送回杜拜，之後未有再露面。英國廣播公司（BBC）前日播放她的片段（圖），當中她細述自己遭「拘禁」的情況，表示希望重獲自由。

逃亡失敗被禁錮失聯

BBC指片段時拉法蒂被送返杜拜後一年拍攝。拉法蒂在浴室一角以手機自拍。她說：「我成為了人質，這別墅成了一座監獄。屋外有五名男警員、屋內有兩名女警。我每天都擔心自己的安危和人生。」在另一段片，她說自己「一天比一天差」，「我不想在這別墅監獄做人質，我只想有自由」。

35歲的拉法蒂是阿聯酋副總統兼總理穆罕默德的女兒，她透露出走當日乘船企圖出國，但在印度對外海域遭持械突擊隊攔截，強行將她帶上飛機返杜拜，其間那些男子坐在她身上、嘗試縛起她，給她注射鎮靜劑令她失去知覺。她在監獄住上三個月後，再被送到別墅單獨禁錮，門窗被關，未能獲得藥物及法律援助。

英國天空電視台都收到錄影片段，但過去九個月無法聯絡拉法蒂。片段來自當日陪伴拉法蒂偷走的好友，現已交予聯合國；她的好友透露，這樣的秘密訊息未有再流出，擔心她的安危。聯合國表示會跟進，英國外相藍韜文深表憂慮，促阿聯酋「向世界證明拉法蒂公主仍然在生」。

杜拜當局拒絕回應事件，而當局一直指她「受到所需的照顧和支持」。

英國廣播公司