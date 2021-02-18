（北美通訊）北極氣團橫掃美國多州，位於中南部德州出現罕見暴風雪，部份地區氣溫跌至零下22度，上周末起更出現輪流停電情況，470萬名州民一度停電。一直反對發展綠色能源的共和黨籍德州州長阿博特（Greg Abbott），把停電責任歸咎於州內獨立能源網中，風力發電機結冰所致，指責「過度使用綠色能源」；但州政府能源部門報告卻大相徑庭，指熱能發電系統禦寒不力，致出現供電不足問題。

阿博特周二接受訪問時表示，由於州內超過10％電力來自太陽能及風力發電，在暴風雪下，風力發電機結冰，導致無法供應電力，證明仍然需要依靠燃煤供電。不過，州政府能源部門報告指，電力供應不足，是由於發電系統沒有預防寒冬的裝備，其中，燃煤管道亦因此阻塞。

當局補充，截至周二下午，受暴風雪影響下，綠色能源供電能力只流失了16吉瓦；但傳統熱能發電如燃氣﹑燃煤及核能發電等，卻受暴風雪影響而流失了30吉瓦；該電網的冬季總供電容量中，熱能發電佔約80％，即67吉瓦；僅7％來自全州的風力發電；因此風力發電機即使結冰無法運行，對整體供電影響有限。

能源部門又表示，不少發電機失去動力，是由於過去德州很少出現類似極端天氣，供電設備沒有應付冰凍低溫的準備；在天然氣系統中的管道，也沒有安裝抵禦寒冬的夾層，致管道阻塞無法正常輸氣。因此電力公司只好輪流停電，以減少影響。

連日嚴重的暴風雪，已經導致德州超過20人喪生，煉油廠、油井和肉類工廠也要停工，大豆和粟米運輸中斷；美國第四大城市德州侯斯頓（Houston）等地，周日晚上開始下雪，造成路面結冰，多條高速公路被封閉。

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