日本周三開始在全國接種武漢肺炎疫苗，位於東京北部的埼玉縣宮代町政府為鼓勵居民接種疫苗，採取「利誘」措施，在今年財政預算中撥款6,000萬日圓（約440萬港元），獎勵接種疫苗的居民，接種一劑疫苗可獲獎1000日圓（約73港元）消費券。

宮代町的衞生部門統計，當地約3萬名年滿16歲或以上的居民合資格接種疫苗。每人接種疫苗後，可獲得當局財政部門派發一張總值1000元日圓名為「感謝禮物證明」消費券，可在當地小店消費。日本使用的是美國輝瑞藥廠疫苗，共需接種兩劑，換言之每名居民總共可獲贈2000日圓（約146港元）。

市政府正考慮民眾接種疫苗後，在接種場所休息時派發消費券。一名政府官員表示，「我們執行這項僅此市鎮獨有的計劃，是為了增加接種和振興本地經濟」。

日本染疫人數至今已超過40萬，死亡人數逾7000人，令東京奧運能否如期舉行蒙上陰影。不過日本人對接種疫苗的意欲不高，醫學期刊《刺針》研究顯示，當地人對疫苗的信任程度位列全球最低。日本放送協會（NHK）上月民調也發現，只有一半受訪者願意接種武漢肺炎疫苗。

日本《每日新聞》

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