武漢肺炎疫情使世界各地口罩需求高企，美國早前也實施全民口罩令，專門製造假貨的不法之徒卻藉此混水摸魚。美國國土安全部（DHS）周三公佈，當局近數周檢獲合共逾1,100萬個中國製造的冒牌3M N95口罩，估計假口罩已流入全美最少12個州分，約6,000間醫院和醫療機構或受影響，呼籲它們立刻停用懷疑冒牌產品。

國土安全部轄下知識產權協調中心（NIPRC）主管弗朗西斯（Steve Francis）在記者會上透露，當局根據3M提供的線索，在5個州分充公假冒該公司產品的口罩，當中最近一次行動是在周三，當時執法人員在馬里蘭州西部一個倉庫，檢獲100多萬枚假口罩。

全無防護功效 包裝有錯字

弗朗西斯指假口罩完全沒有防護功效，形容它們非常危險，「為我們的前線醫護人員和消費者提供了一種虛假的安全感」，初步調查相信假口罩來自中國。被充公的假口罩包裝上的使用說明出現不少錯字或錯誤語法，成為辨別冒牌貨的明顯特徵。

當局正展開刑事調查，預計未來數周將再有行動，並將由司法部起訴涉事者，已聯絡約6,000間醫院、診所和其他可能購買假貨的機構，敦促他們停用假口罩，並立即聯絡國土安全部。

疫情至今拘227涉欺詐人士

國土安全部早前開展「被盜承諾行動」，打擊與疫情有關的欺詐和犯罪活動，截至2月10日為止已起獲3,300萬美元（約2.56億港元）贓款、拘捕227人。除了緝獲冒牌口罩，亦聯同海關查獲1,800批問題貨品，涉及錯誤標籤、欺詐、未經授權進口或已被禁止進口的武肺病毒檢測工具及個人防護裝備。國土安全部長馬約爾卡斯（Alejandro Mayorkas）批評，武肺疫情已導致眾多國民死亡，犯罪分子卻利用社會弱點「搵快錢」，政府會主動打擊。

3M上月表示，已調查全球近萬宗涉嫌欺詐、偽造產品或炒賣貨品的舉報，至今成功在社交網站和互聯網，刪除數以萬計涉及出售假貨、詐騙或提供錯誤資訊的帖文。3M發言人周三稱，會跟美國國土安全部合作打擊冒牌貨，以確保前線醫護人員安全。

美國《華爾街日報》／美國《國會山報》／美國哥倫比亞廣播公司

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！