馬來西亞前首相納吉2018年卸任後，他和妻子羅斯瑪（Rosmah Mansor）雙雙因涉貪醜聞被控多項罪行。馬來西亞高等法院周四裁定，羅斯瑪在一項太陽能計劃中3項貪污罪表證成立，若罪成每項控罪最高可判囚20年，她在下一階段需出庭自辯。同日需接受另一宗審訊的納吉亦到庭旁聽。

案情指，羅斯瑪涉嫌在2016至2017年間，協助一間名為日拔（Jepak Holdings）的企業，取得婆羅洲砂拉越369間鄉村學校、涉及金額達12.5億令吉（約24.1億港元）的太陽能項目，過程中羅斯瑪通過助理，主動向日拔索賄1.875億令吉（約3.55億港元），另從日拔一方額外獲贈合共650萬令吉（約1,235萬港元）賄款。

6月再訊 將出庭自辯

羅斯瑪2018年11月正式被起訴3項控罪，包括兩項收賄及一項索賄罪，案件去年2月開審。羅斯瑪周四上午9時15分抵達吉隆坡第二刑事高等法院接受審訊，她進入法庭時戴上彩色口罩，但無法遮掩愁容。法官馬茲蘭（Mohamed Zaini Mazlan）最後發表判決，指檢察官提供足夠和可靠的證據，裁定表證成立。

審訊將會進入自辯環節，羅斯瑪可選擇以證人身份宣誓自辯、以被告身份非宣誓自辯或保持沉默，她決定宣誓自辯接受盤問，將於6月9日再審。早前檢控方提出建議的證人名單，10名證人中包括納吉，換言之他有可能需出庭作證。假如羅斯瑪最終被定罪，每項控罪最高可面臨20年監禁，以及不少於賄賂金額5倍的罰款。

生活奢華滿屋名牌

現年69歲的羅斯瑪被不少商人視為賄賂對象，來換取確保取得政府項目，她亦被指每月花費10萬令吉（約19.2萬港元）來僱用「網絡打手」，轉移公眾對其奢華生活的視線。大馬警方在納吉下台後曾突擊搜查納吉夫婦的寓所，發現1.2萬件珠寶、567個手袋、423枚名錶和234副太陽眼鏡等大量財物，總值達11億令吉（約21.1億港元）。

納吉同樣背負多項貪污罪名，他周四原定需出席一馬發展公司（1MDB）案的聆訊，但事前向法官申請先陪同羅斯瑪聽審。納吉判決後搭著妻子肩膀安慰她，然後前往另一法院繼續一馬案審訊。

路透社/美聯社/馬來西亞《光明日報》/馬來西亞《星洲日報》

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