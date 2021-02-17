英國《新科學家》（New Scientist）雜誌報道，美國加州出現一宗武漢肺炎病例，致病的毒株由英國與加州變種毒株混合而成。雖然暫時只發現一宗病例，但科學家恐怕會有更多個案。

那種新病毒株由英國「肯特變體」（B.1.1.7）和「加州變體」（B.1.429）混合而成，暫未命名。美國科學家指出，兩種毒株經過「病毒重組」後產生該變種毒株。所謂「病毒重組」，是兩個不同毒株感染同一細胞，複製時交換基因，從而產生新變體。專家曾經指出，由於那個情況在特定環境或巧合情況下才會發生，所以一般情況下出現機會很微，出現疫情大爆發時發生機率較高。

暫時未知該名病人情況，亦不清楚「超級變種毒株」是在病人體內產生，還是感染得來。

專家擔心，該毒株所帶的變異，使毒株可能傳播得更快，甚至可以避過抗體攻擊，注射疫苗或也不能免疫。

英國《每日郵報》

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