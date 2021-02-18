全球對半導體晶片需求大增，疫情令電子產品需求增加，加上中美貿易方面的角力企業囤積晶片，導致供應短缺，預計今年很多電子產品例如智能手機、遊戲機、電腦的價格上漲，尤其車用晶片供應短缺，導致車廠被迫減產。美國拜登政府據報近日與廠商開會，並研究與台灣合作，協助美國汽車業應對這場危機。

近期全球多家車廠，包括美國福特（Ford）、德國福士汽車（Volkswagen）、法國雷諾（Renault）和日本豐田亦相繼以晶片短缺為由，陸續宣佈減產。路透社周三引述一名白宮官員表示，拜登團隊已與汽車公司和供應商舉行會議，了解車用晶片短缺的問題關鍵，並要求這些企業共同合作，應對晶片短缺危機。

報道指白宮向美國駐外使館委派任務，了解有份製造半導體晶片的外國和企業如何協助應對問題，包括與台灣當局及其最大半導體製造商台積電接觸。白宮國家經濟委員會總監迪斯（Brian Deese）周三致函台灣經濟部長王美花，感謝其協調與台積電溝通，協助解決供應短缺的問題。王美花周四表示，沒有看到這封信，並不清楚內容，若有收到再跟大家說明。

疫情令電子產品需求增加

武漢肺炎疫情帶動需求，民眾升級電腦、屏幕或智能手機，晶片製造商會優先考慮滿足電子產品的供應，而非車廠的訂單；加上供應鏈中斷和中美貿易戰，導致晶片短缺，有專家警告，遊戲機PlayStation和智能手機iPhone之類的電子產品價格可能上漲。

諮詢公司Strategy Analytics行政總監莫斯頓（Neil Mawston）表示，疫情帶來的混亂、中美貿易戰及在家工作模式的轉變造成「糟透的局面」。他指出，任何裝有晶片的產品都會受到影響，包括汽車、智能手機、遊戲機和電腦，並預計2021年全年電子產品和汽車的供應量將減少或價格上漲。

全球最大晶片製造商美國高通和其競爭對手AMD亦對這場危機表示擔憂，皆因這些公司多數負責設計，生活製造則外判予台積電和南韓三星等亞洲公司。三星在美國德州的工廠，早前因暴雪停電而停工；台積電亦承受汽車製造商和政府越來越大壓力，並警告工廠生產接近超出負荷。

華為風波致企業囤積半導體晶片

中美的緊張局勢加劇這場危機。美國去年實施制裁，禁止華為取得含有美國技術或設備生產的半導體晶片。華為在制裁實施前開始囤積智能手機的半導體晶片，其他公司也跟隨仿效，加劇全球供應短缺問題。

市場研究公司IHS Markit稱，晶片短缺或延遲今年第一季度近一百萬輛汽車生產。外界預料，疫苗推出會令情況在今年後期有所緩和，製造廠在社交距離措施放寛後可全力營運。但分析人士指，這次危機響起警鐘，政府要研究加強國內產業和減少依賴少數企業。廠房設於新加坡的美國晶片製造商GlobalFoundries發聲明指，各國準備推出5G技術，全球對晶片的需求有增無減，直言「半導體是全球經濟的核心」，敦促政府投資製造半導體，盡力協助解決供需不平衡問題。

路透社／法新社

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