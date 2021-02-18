每年公佈百大人物的美國《時代》雜誌昨公佈百大次世代人物（TIME 100 Next），提名一些嶄露頭角、被視為對未來具影響力的新晉名人。次世代人物上榜者大部分較為年輕，其中年僅35歲的芬蘭總理馬林（Sanna Marin）憑抗疫表現出色入榜，去年代表白羅斯反對派參選總統、激起全國大規模示威的季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）亦入榜。

《時代》總編輯費森陶（Edward Felsenthal）表示，百大次世代人物主要由過往曾獲選《時代》百人者提名，不設年齡限制，他們大多在應對疫情、收入不均、社會結構不公、民主以至地球存亡等危機上，令人留下深刻印象。

馬林獲挪威首相瑟爾貝格（Erna Solberg）提名，兩人都曾獲《福布斯》列為全球抗疫最佳女性領袖。瑟爾貝格指，馬林上任後約兩周，芬蘭便錄得首宗武漢肺炎感染個案，形容她沒有享受到「蜜月期」，但迅速適應，在3月宣佈封鎖措施，成功控制當地疫情，芬蘭至今感染人數佔總人口的比例，只相當於歐盟平均的約五分之一。瑟爾貝格讚揚馬林指，她在抗疫的表現足證「良好的領導能力與年紀無關」。

「全世界爭取民主人士的典範」

正流亡的季哈諾夫斯卡婭獲委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（Juan Guaidó）提名，瓜伊多指她去年參選總統，挑戰現任的盧卡申科，匯聚全白羅斯人民支持，雖然官方選舉結果是盧卡申科勝出，但外界相信季哈諾夫斯卡婭才是真正的當選人，激發數以萬計國民上街抗議。瓜伊多形容，季哈諾夫斯卡婭展示韌力及尊嚴，為全世界爭取民主人士立下典範。

《時代》駐東亞記者康貝爾（Charlie Campbell）提名泰國人權律師阿農（Arnon Nampa），指阿農喜愛作英國小說《哈利波特》巫師打扮，希望國家改革，減少王室參政及摒除軍方草擬的憲法，其想法鼓勵泰國青年。阿農近月已被捕三次，被控煽動叛亂罪名。

梁天琦曾入選

百大次世代人物參考《時代》百人模式，設有藝術家、領袖、奇才、創新者、倡議者類別，過往不少年輕一代人物亦曾上榜，例如香港本土民主前線前發言人梁天琦便在2019年登上首屆名單，當時《時代》形容他是示威者的精神領袖。

這年上榜的還包括在美國總統拜登就職典禮上朗誦自撰詩文的戈爾曼（Amanda Gorman）、美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）、英國財相辛偉誠（Rishi Sunak）、致力推動性別平等並指證前黨魁性騷擾的南韓正義黨議員張惠英，及由「環保少女」通貝里（Greta Thunberg）提名的烏干達關注氣候人士納凱特（Vanessa Nakate）等。

美國《時代》雜誌

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