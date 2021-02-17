波羅的海國家愛沙尼亞（Estonia）的對外情報局周三警告，中國影響力日增，指中國希望有「一個由北京主導的被噤聲世界」。

愛沙尼亞對外情報局在年報中指出：「中國主要目標是離間美國和歐洲……中國非常了解，一個分裂的歐洲將是個虛弱的對手，其反抗中國的力度不可能跟美國一樣強烈。」

對外情報局局長馬蘭（Mikk Marran）也在報告序言中表示，中國的活動「每年都引發新安全問題」，指出「實行中國的外交政策教條，或是創造一個『命運共同體』，將產生一個由北京主導的被噤聲世界」。

報告也提到全球日益仰賴中國科技，還說中國學俄羅斯散播不實資訊。

一直以來，愛沙尼亞主要把關切焦點擺在龐大鄰國俄羅斯，但近幾年愈來愈公開談論中國影響力。馬蘭並指出，「中俄合作變得緊密，而雙方關係主要是北京主導」。

中國國家主席習近平本月剛與中東歐17國官員舉行視像會議，習近平在會上承諾中國將加強從這些國家進口商品。波羅的海國家僅派部長級官員與會，顯然是展示冷落姿態。

立陶宛禁用中國「同方威視」行李掃描器

另外，另一波羅的海國家立陶宛周三以國家安全理由，禁止中國同方威視技術股份有限公司（Nuctech）的荷蘭子公司，向該國機場供應行李掃描器。

立陶宛新任總理席莫尼特（Ingrida Simonyte）的發言人說，一個由政府委任的委員會，裁定同方威視的設備不符立陶宛的「國家安全利益」。 發言人拒透露詳情，表示有關資料屬機密。

美國《華爾街日報》去年曾報道，美國號召歐洲各國不要在機場安裝同方威視的系統。

法新社／路透社

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