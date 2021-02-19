泰國國會周六將表決總理巴育（Prayuth Chan-ocha）及其內閣成員的不信任動議，有反政府示威領袖計劃同日在曼谷發動示威。當局加強國會附近的保安應對，包括部署水炮車。

示威領袖呼籲民眾周五在國會前集結，然後在周六舉行示威。警方引用公眾集會禁令指，在曼谷所有示威均屬非法，同時在國會附近部署水炮車及派出數以千名警員候命。

逾1萬名警員候命

曼谷市警察局發言人皮亞（Piya Tavichai）說：「我們不會容許示威者進入國會前範圍。」皮亞稱會在國會附近部署900名警員，並有1.1萬名警員候命，「我們不會動用所有（警力），但以備不時之需」。

曼谷上周六有民眾示威，要求釋放4名被控侮辱王室的學運領袖，並一度與警方爆發激烈衝突，超過20名警察受傷，有7至8名示威者被捕。

路透社／《蘋果》資料室

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