雖然即時通訊軟件Whatsapp早前宣佈修改私隱政策，將會跟母公司Facebook分享用戶資料，引來極大反對及觸發社交移民，因而決定推遲修改。不過Whatsapp周四宣佈，將繼續推進這備受爭議的私隱政策。

Whataspp表示，過去數周以來，聆聽到用戶不同的意見，了解他們對私隱的擔憂，因此現在決定繼續推行全新的私隱政策之餘，並會在程式中加入有關提醒橫幅，用戶可「按照自己的速度」來閱讀和同意條款。

由於新修改令facebook及其他公司收集到用戶數據，包括其電號號碼及位置，引起全球廣泛的關注和反對，更令不少用戶「轉會」使用其競爭對手Telegram和Signal等。

受到龐大的壓力後，Whatsapp當時一度決定把新修改推行的時間由2月推遲至5月，並強調這修改只是集中於商業方面的用途，讓用戶更容易跟企業聯繫，對私人對話的私隱度沒有影響，惟無阻仍有不少用戶棄用。

路透社

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