（北美通訊）美國民主黨周四分別在參眾兩院提交配合總統拜登新政的移民改革法案，為已在美國境內的1,100萬無證移民提供最快8年入籍途徑。移民改革是過去歷屆美國政府的棘手議題，30多年以來從未能在國會成功闖關，預計今次亦會受到共和黨大力阻撓。有為移民爭取權益的團體建議禁止參議院拉布（Filibuster），令法案可以盡快獲得通過。

法案名為《2021年美國公民法案》（U.S. Citizenship Act of 2021），以拜登在就職當天提出的全面移民改革建議為藍本，分別由新澤西州參議員梅南德茲（Robert Menendez）和加州眾議員桑切斯（Linda Sánchez），在參眾兩院提出。

法案建議為2021年1月1日前已入境美國的1,100萬無證移民，提供為期5年居留權，期滿後將獲發綠卡，並在三年後可申請入籍成為美國公民。此外，俗稱「追夢者」的「兒童暫緩遞解」計劃（Deferred Action for Childhood Arrivals，DACA）下的移民，以及農業外籍勞工可以直接申請綠卡。

法案同時會為邊境基建、入境篩檢、堵截走私和其他犯罪行為等提供額外資源；又建議在中美洲設立難民處理中心，勸阻移民試圖前往美墨邊境；以及使用「非公民」（noncitizen）取代法律條文中的「外國人」（alien）字眼。

有共和黨人批評法案未能解決邊境安全問題。南卡羅來納州眾議員梅斯（Nancy Mace）指出，左派議員寧撥款加強國會山莊外圍保安，也不願撥款保障南面邊境，做法令人費解。部份共和黨人就認為疫情仍未緩和，應優先救濟受疫情影響國民，現時並非引入移民改革的適當時機。

由於法案將推翻大部份前總統特朗普的移民政策，預計會受到共和黨人阻撓通過。民主黨雖然在參議院取得51席對50席的優勢，但共和黨若拉布，則需要60票以上的支持，方可「剪布」通過。有為移民爭取權益的團體建議，禁止參議院拉布，免卻爭取共和黨人支持。

提出法案的梅南德茲就表示曾接觸部份共和黨人，得到了正面回應，特別是為農業外籍勞工提供綠卡感到興趣。民主黨人正商議，以打包形式立法，還是拆散就個別內容立法。眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）未有交代具體策略，但強調會優先處理。

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