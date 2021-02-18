美國國會眾議院周四重新提出由兩黨共同推動的法案，禁止入口新疆地區商品，除非可證明並非強迫勞動生產，並容許對侵犯新疆穆斯林人權的中國官員實施進一步制裁。

法案授權美國總統制裁任何販賣維族和其少穆斯林少數民族勞工的人，並規定與涉及強迫勞動中國公司有生意來往的美國公司，須公佈財務資料。這項規定是參議院版本法案中沒有的。

提出法案的民主黨眾議員麥戈文（Jim McGovern）說：「我們震驚地看到中國政府先建立、再擴大大規模禁閉營的法外制度，對付維吾爾族和其少穆斯林少數民族。」他聲稱新疆的經濟是建基於強迫勞動和壓迫。新疆是中國棉花和蕃茄的主要產地。

他說：「不少美國、國際和中國企業參與剝削被強迫勞動的工人，而有關產品繼續流入全球供應鏈和我國，國會早應行動。」聯合國一個委員會2018年曾指出，有可靠報告指有至少100萬名穆斯林被關柙在新疆的禁閉營。中國否認，指那些營只提供職業訓練，有助對抗極端主義。

雖然法案獲得兩黨廣泛支持，但有國會助手指出，一些與新疆有關連的企業，已積極遊說議員反對法案。

路透社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！