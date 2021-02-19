英國一名女子本來跟男友過著幸福生活，早前還入院分娩，生下對方的孩子。豈料在她留院之際，男友竟然搭上了她的母親，還一起私奔。當她質問母親時，只換來母親聳聳肩，淡然回應：「你無法阻擋我們愛上誰。」

現年24歲的奧爾德里奇（Jess Aldridge）跟29歲的男友謝爾頓（Ryan Shelton）在網上相識，二人成為情侶已3年。奧爾德里奇在2019年9月誕下第一個孩子，當時她為了照顧孩子，決定辭去管家的工作。

一年後，奧爾德里奇再次懷孕，她決定搬到位於格羅斯特郡（Gloucestershire）的娘家安胎，跟母親喬治娜（Georgina）和後父埃里克（Eric）暫時同住。奧爾德里奇當時認為這個決定很正確，因為她的媽媽保證會好好照顧孩子。

同住後男友跟母親「有蠱惑」

武漢肺炎在英國爆發後，當地實施封城令，奧爾德里奇等人被迫經常留在家中。奧爾德里奇逐漸察覺到，謝爾頓和母親經常像是在調情，令她感到很不舒服，她憶述道：「通常我和爸爸在梳化看電視時，他們就會在廚房說笑和喝酒。有一次，我看到謝爾頓摸我媽媽的臀部，他辯稱只是推開她。」

奧爾德里奇進一步指，感到二人關係有古怪持續了數個月，後來母親的行為越來越過份，有時看到她「穿上那些短裙」跟謝爾頓坐在梳化，行為令她「感到噁心」，有一次奧爾德里奇忍不住向他們對質，但二人矢口否認。

留院期間二人急急腳搬走

奧爾德里奇在1月28日入院分娩，順利誕下孩子，並將他命名為魯本（Reuben）。作為父親，謝爾頓只在魯本出生後見了他數分鐘便離開，還向奧爾德里奇發訊息提出分手，聲稱他對經常被懷疑跟她母親有染感到厭煩。

然而奧爾德里奇出院後發現，他們的東西全部消失，事後知道當謝爾頓在醫院見魯本時，喬治娜已收拾好一切行裝，在院外停車場等他一起搬到新居，這個計劃更早在她懷孕時已經盤算。

他們當初一度不承認這段不倫關係，但翌日又改口承認已在一起。她母親告訴她「控制不了自己愛上誰」，謝爾頓也說了同一番話。奧爾德里奇憤怒地說：「這是終極的背叛，你期望祖母會愛上嬰孩而不是他的父親，她本來是兩個孩子的外婆，幫我照顧他們。」

謝爾頓和喬治娜甚至高調地在Facebook公佈戀情，令親朋好友感到相當震驚。有朋友詢問奧爾德里奇，傷心欲絕的她也不知道如何解釋。她憶起謝爾頓曾跟她共度浪漫情人節，如今卻作出如此行為，坦言自己短期內都不打算再找新男朋友，又透露同樣被拋棄的後父埃里克亦感覺「被毀」。

英國《蘇格蘭太陽報》

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