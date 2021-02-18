港人羅先生去年年底舉家以特許入境許可（LOTR）移居英國，以籌備申請上月底推出的英國國民（海外）（BNO）特別簽證留英。羅先生分享不少移民前的考慮和物流安排，透露自己幾乎把所有家當，甚至連同汽車運至英國，但因船運需時，加上年底處於物流高峯期，他至今仍未能取回各項物品。按照物流公司資料，目前從香港海運大型物品至英國，約需時64至78天。

羅先生表示，他約兩至三年前任職《蘋果》期間，曾前往澳門探訪親友，卻被海關無故扣留及要求填報資料，儘管最後獲放行，但羅先生亦因此想到一旦在澳門或中國大陸出事，香港政府將無法提供協助，相反持有外國護照則較有保障，成為他考慮移民的其中一項原因。

隨身行李無需過多：可在英國買

去年羅先生決定移民英國後，約9至10月起從互聯網尋找搬運公司，處理傢俬、汽車運輸等事宜，雙方主要以電話及電郵聯絡，準備好付款等安排後便開始收拾行李。羅先生透露，物流公司會安排特製紙盒，讓客戶安放物品，他其後花了數星期執拾家中物品再一一入箱，形容「帶得嘅嘢都帶過去」，完成後再聯絡物流公司，把一切物品再封箱準備付運。

《蘋果》記者試用羅先生選用的物流公司提供之即時報價服務，發現若由香港搬家至英國，連同在英國存倉的費用在內約需1萬多至2萬多港元，可運送1,250公斤物品，運輸需時約64至78天。

不過儘管已安排搬運公司，羅先生一家最終上機時，寄艙行李仍多達6至7個行李篋和多個紅白藍膠袋，他事後回想時坦言，當時其實無需帶太多家庭用品上機，寧可抵達英國後才重新添置，以免支付額外行李附加費。

運走汽車約需3萬港元

羅先生特別提到運送汽車的安排，稱他在香港的SUV多用途車車齡約4至5年，且累積里數較少，若在英國再購買同一車齡的車輛將花費不少，他亦從網上看見運送汽車到英國的相關資料，於是聯絡專門運送汽車的物流公司。

羅先生稱運輸汽車到英國約需花費3萬港元，清關、驗車等手續及文件均由物流公司包辦，對方亦會負責改裝汽車，直至符合英國政府出牌要求為止，羅先生只需額外處理汽車保險。羅先生去年10月預訂運送汽車服務，但因年底正值船運高峯期，結果需待至12月中從香港出發的船期才可把汽車運上船，他截至2月初仍未能領回汽車。

移民按ToR1申報 無需額外關稅

由於船運需時，羅先生估計要到2至3月份，才能取回早前託搬運公司運至英國的家當，因此一家人初抵英國後，便隨即到超市添置必需品。羅先生形容英國超市包羅萬有，價錢也相宜，港人無需擔心日用品不足，但英國上網、購物、使用銀行服務以至報讀學校等生活所需大多透過互聯網和手機完成，故移民的港人需準備電腦和手機，較理想的是先準備可在英國使用的電話卡，在英申請各項手續便較方便。

無論汽車還是其他家當，羅先生也是按照ToR1（Transfer of Residence）程序向英國政府申報，無需繳付額外進口稅。羅先生又透露物流公司曾向他表示，估計BNO簽證後將有更多人運送汽車至英國。

《蘋果》記者

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