白羅斯兩名電視台記者因去年報道反政府示威，周四被法庭判囚兩年，是當地首次有獨立新聞從業員被判處長年監禁。白羅斯記協指有11名記者因與示威相關的控罪被關押。

27歲的安德烈耶娃（Katsiaryna Andreyeva）和23歲的丘爾特索娃（Darya Chultsova）在判刑前，向觀眾席做出勝利手勢和飛吻。二人去年11月在拍攝一場反政府集會時被捕，被控透過報道「吸引人參與大型活動」和帶領「嚴重擾亂公眾秩序的群眾行動」。

安德烈耶娃在庭上說：「我因為直播這些場面而被捏造的罪名判囚，我不會認罪，我要求我和所有同事被判無罪。」二人的律師表示會上訴。

流亡海外的反對派領袖季哈諾夫斯卡婭讚揚兩名記者勇於反抗，「我們不會在牢籠中生活，我們終會得到真相和自由，感謝所有誠實的記者。」

美使館譴責是「政治控罪」

美國大使館譴責該案是「政治控罪和極嚴重的判刑」，已向另外43名白羅斯官員和有份打壓民主人士實施入境限制。歐盟外交政策發言人指﹐歐盟「強烈譴責判刑」，形容是延續「對傳媒可恥的鎮壓」。

法新社/路透社/美聯社

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