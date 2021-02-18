對36歲的港人Aragorn來說，倫敦從不是他想到的地方，但在港版國安法下，他被迫離開香港這片出生地，尋求在倫敦建立新生活。

不願公開真實姓名的Aragorn說，由於他曾積極參與民主抗爭運動，若繼續留港，安全會受到威脅，因此不得不出走，成為首批藉英國BNO「5+1」簽證計劃留英的港人。他在泰晤士河畔接受訪問時說：「當然，無人想離鄉別井，我真的很懷念香港的奶茶。」

他說：「我不能說我們(離開)有否背棄爭取應有權利和民主的目的，但我認為無論你要爭取甚麼，都必須繼續生存。」

BNO「5+1」簽證計劃為港人移除成為英國公民的法律障礙，但經濟與社會障礙卻仍然存在。Aragorn說，在武漢肺炎疫情下，在英國揾工倍感困難。他說：「在離港前及在去年9月底、10月初抵英的數個月間，我仍期望找到寫字樓工作。」但當英國11月開始封城後，他的樂觀情緒慢慢消退。

他說：「這就是我為何開始找侍應、甚至廚房幫工或珍珠奶茶店員等工作的原因。」

26歲的Lincoln Chong是倫敦大學學院(UCL)的學生。他表示他的朋友都看不見香港的未來。他說：「他們有些考慮去加拿大、台灣、澳洲，但我估計至少一半人計劃來英國。對未來不確定、未知的恐懼，是人們決定放棄在熟悉地方的生活，嘗試在這塊陌生地方定居下來的最大原因。」

Lincoln對自己的前景有信心。他說：「我覺得自己仍然年輕，容易學新事物，因此對我相對容易。但若你問一些40、50歲的人，或像我父母那些到了退休年紀的人來這裏重新學習，我會說對他們是不小的挑戰。」

香港有540萬人有資格透過此途徑成為英國公民。倫敦大學亞非研究學院中國研究院教授曾銳生(Steve Tsang)說，未來5年真正從香港移民英國的人數，相信無人可預知，很視乎中國和香港當局會採取甚麼進一步行動打壓異見。他說：「香港絕大部份人不想走。」

路透社

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