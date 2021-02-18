近年香港政治局勢惡化激發港人移民潮，上月底推出英國國民（海外）（BNO）特別簽證的英國是其中一個熱門目的地。港人羅先生去年12月底攜同妻子和就讀小一的兒子，以特許入境許可（LOTR）方式抵達英國，目前在倫敦已大致安頓下來，《蘋果》近日訪問羅先生，他形容自己的移民並非像上世紀港人移民潮一般，而是「有少少走難感覺」，租屋和讓下一代就學時也遇上少許困難，寄語港人保持謙卑。

不信任中共 早已思考2047

羅先生表示，他早已不信任中國共產黨，故在反送中運動開始前已有移民打算，「即使以前仍有一國兩制，也會思考2046年後會怎樣」。羅先生稱，起初曾考慮移民至投資門檻較低的台灣，但台灣近年收緊對投資移民的限制，要求移民者開設實體店舖，業務類型亦要與香港的工作經驗相關，令他感覺較為麻煩，正在他考慮期間，英國去年宣佈推出BNO「5+1」簽證，他於是改為舉家移民英國。

羅先生去年下半年購買英航機票前往英國，計劃12月底成行，方便1月讓兒子馬上讀書，他為免一家人出境時遭刁難，更特意購買來回機票。羅先生亦從互聯網物色物流公司，把家當和愛驅運至英國（詳見另稿），直至出發前數天，羅先生作最後準備，把銀行賬戶資料交予仍留在香港的家人，並授權家人日後代為調動資金，他當時在港的物業亦未成功放售，需委託家人處理交易。

另外由於英國在1月底才實施BNO新簽證計劃，羅先生需在抵英一刻即時申請LOTR，以便一家人取得就業及就學資格，為此也預先準備身份、工作、住址、醫保證明，以至銀行月結單，還有在英國落腳後的住址等文件。

拒搭國泰寧轉機 機場「死寂如北韓」

不料計劃追不上變化，英國12月爆發變種武肺，港府隨即宣佈禁止英航客機赴港，羅先生乘搭的航班亦取消，他只好急忙改訂卡塔爾航空的機票。他透露由於感到移民有如「走難」，希望選擇政治上較可靠的航空公司，故早已決定不乘搭國泰航空，最後選擇在多哈轉機赴英，本來的來回票則改為單程機票。

羅先生最終如期出發前往機場，他坦言乘車到機場期間，未有想到是否不捨香港等問題，只一直擔心出境期間會否遇上阻滯，「因為你唔知而家機場會點」，也想過會否在機上感染武肺、轉機時的安全，以至抵英後能否順利申請LOTR等。羅先生抵達機場後到櫃位登記，如實向地勤職員交代計劃移民，他表示機場的氣氛跟以往非常不同，感覺死寂至令人不安，「舖頭閂哂，人又少」，形容「如同北韓機場」。羅先生又指，他上機時是使用特區護照，「以免引起不必要的麻煩」，但稱沒發現機場有便衣警員。

同機最少兩家庭同申請LOTR 「關員做熟哂」

不久後羅先生便登機到多哈，他透露該班航班乘客不多，但估計同機另外兩個家庭也是打算赴英，他最終也在英國的海關重遇該兩個家庭。羅先生抵達多哈後，則發現當地機場人流明顯較多，商店也繼續開門，各人只是在防疫措施下戴上口罩，但不少中國遊客反而穿上全套防護衣，他坦言感到突兀。

羅先生其後從多哈登上第二班航班前往倫敦，抵埗後馬上向關員表明是持BNO人士，希望申請LOTR，並講述希望移民的原因。羅先生形容該名關員「已經做熟哂」，查閱及複印羅先生的文件時態度也非常友善，表示明白香港的狀況。羅先生及另外兩個一同申請LOTR的家庭等待約半小時後取回護照，內頁已蓋上LOTR的印章，各人其後便分別離開。

英人驚訝「叫口號也可能被捕」

羅先生表示他抵達英國時，英國仍未要求入境人士接受隔離，只需填寫健康申報表即可，他其後便到租車公司位於機場的辦事處，領取預先租用的汽車。他透露當時跟一名租車公司職員談起香港的情況，透露現時香港人即使叫口號也可能被捕，對方亦感難以置信。

羅先生一家其後在倫敦落腳，他坦言當初從香港透過互聯網越洋尋找租盤時遇上不少困難，稱對方似乎不太信任海外遙距租屋，幸好他有朋友剛在倫敦西部的艾爾沃斯（Isleworth）區置業，羅先生於是租下該名友人購買的單位，約600呎連花園的租金約1.3萬至1.4萬港元。羅先生稱，當初選擇倫敦是因為當地文化較多元，市民較多接觸不同族裔人士，他亦擔心聽不懂英格蘭北部的口音，相信在倫敦適應較好。

入學經政府報名 多可派首三志願

羅先生到達英國的另一急切需要是為兒子報讀學校，他透露希望兒子入讀公立小學，為此需到市政府網站登記，提供住址及身份證明文件，選擇首三志願學校後便可獲安排派位。英國每地市政府對申請學位的手續稍有分別，羅先生形容各區安排大同小異，需要的文件也接近，又稱政府基本上會安排學生入讀首三志願，羅先生也在報名後兩三天便獲回覆，其兒子可入讀第三志願的小學，兒子的未來班主任也致電了解羅先生一家的狀況，整個過程約一周已完成。

至於選擇學校的程序，羅先生稱新移民可嘗試到當地的地產網站，查看校網資料，部分網站更有對附近的學校評分，人們也可在政府網站輸入住址，再查看附近學校的排名和學生數量、有否超額收生等。不過由於目前英國因疫情暫停面授課堂，羅先生讀小一的兒子暫時只上網課，他最擔心兒子的英文程度追不上，希望趁面授課堂恢復前，盡快為兒子惡補英文。

社交生活方面，羅先生稱他的住處是一屋數伙，因此與鄰居經常碰面，平常也會打招呼。至於英國目前的防疫措施，他表示現時倫敦餐廳只准外賣，不少商店也停業，且由於酒吧關門，一般市民的聚會也被迫停止，不少人只好改為到公園散步。

羅先生寄語赴英港人要保持謙卑的心，「唔可以樣樣嘢當老奉，覺得人哋一定要收留我哋」，認為只要有禮貌，別人也不會有太差的反應。

記者 黎耀康

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