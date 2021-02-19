英國政府1月31日起開放英國國民（海外）（BNO）簽證後，隨即有香港市民辦理簽證手續，不過港人「阿莊」（化名）則在1月底，選擇以有效期僅半年的特許入境許可（LOTR）方式進入英國，希望先把握半年時間好好安頓，再申請BNO簽證。以BNO護照出境的阿莊在香港機場準備出境時，更一度遭執法人員截查。

特朗普輸大選後決心離港

自言政見屬本土派的阿莊此前在香港從事環保工作，因喜歡英甲球隊樸茨茅夫，故對球隊所在的樸茨茅斯（Portsmouth）有情意結，曾到當地居住兩年，直至2018年才回港。

阿莊不久後遇上反送中運動，去年在武肺疫情下本已打算辭職進修，11月美國時任總統特朗普於大選落敗，令阿莊更決意赴英，形容「可預見香港的情況只會更惡劣」。

女友不願移民 無奈分手

不過阿莊在1月中旬才購買機票，月底隨即登機前往英國，甚至在上機前約一星期，才告知親友即將離開香港。阿莊表示家人早料到自己隨時離開香港，但他當時在香港有女朋友，女方卻不願離開香港，阿莊坦言不想再留港，「亦都唔想交稅畀港共」，於是決定隻身一人前往英國，跟女友分手。

阿莊是在1月底BNO簽證計劃實施前，先以LOTR入境英國。他解釋稱，LOTR是英國給予港人的「救生艇」，容許申請人於半年期限內，在英國自由工作，且不用支付簽證申請費及英國國民保健服務（NHS）費用。而在疫情影響下，LOTR簽證亦可賦予港人時間，先嘗試適應英國的環境及求職。

英國政府網站對BNO簽證的介紹顯示，申請人可選擇2年半或5年期簽證，此後可無限次續期。不過阿莊對BNO簽證政策仍有戒心，一方面擔心英國政府日後可能修訂政策，另一方面亦憂慮「唔知港共會點對付BNO簽證人」，故希望再觀望未來半年政治發展，才決定是否申請BNO簽證。現時英國已延長對港人的LOTR安排至3月底。

港府在BNO簽證計劃展開後，宣佈不再容許港人以BNO入境香港等新措施。阿莊透露他上月以BNO出境時，曾擔心能否成功離港，結果阿莊在香港機場辦理登機手續時，果然遭兩名執法人員以「例行檢查」為名，從櫃位帶到房間問話及搜查行李，最後更記錄阿莊的護照號碼及身份證號碼才放行。阿莊表示當時連地勤人員亦向他稱，從未遇過類似情況，他估計對方是目睹他以BNO辦理登機手續，因此盯上他，又估計日後港人以BNO出境可能會有危險。

隔離措施執行弱 純靠自律

經過十多個小時飛行，阿莊終於從香港經歐洲轉機，抵達倫敦希斯路機場，他坦言落地時「有少少擔心」能否成功申請LOTR。阿莊入境時便向英國關員提出希望申請LOTR，遞交所有文件後，約一小時後完成手續。他形容關員十分友善和專業，但似乎對LOTR程序不太熟悉。

英國早前爆發變種武肺病毒，阿莊亦要配合英國的防疫措施，需在登機前接受武肺病毒測試，抵埗後也要自我隔離10天。阿莊起初在酒店隔離，他坦言英國的隔離令「好流」，人們無需向政府報到，酒店接待員知道他是需接受隔離人士時，甚至主動對他說「假如你想的話，其實可以外出」。阿莊形容英國的隔離措施執行不力，他雖然自律地度過10天隔離，但亦要自行前往附近的超級市場購買食物。阿莊完成隔離後再次到樸茨茅斯落腳，形容當地如同他的「第二個家」，抵達後可探望早年在樸茨茅斯結識的朋友和結識當地異性。

盼向英國人解釋香港情況

阿莊形容在英國生存不困難，只要願意做低下階層的工作，「實可以維持生計」，但他回望離開香港的感覺，形容只感到「惆悵」，稱香港本來是屬於香港人的地方，「點計都係中國人走，而唔係我哋走」。阿莊他認為即使自己離開，也是背負着香港人的意志，「唔係單單兩個字移民咁簡單」，希望日後能向英國人解釋香港的狀況，「做力能所及嘅事」，但亦慨嘆「或者總會有能力不繼的時候」。

《蘋果》記者

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