美國財長耶倫表示，美國目前會保留特朗普政府對中國貨品徵收的關稅，但會進行全面檢討，此後再決定未來路向。耶倫稱美國希望確保中國在貿易、技術轉移等問題上恪守國際規範，但也指中美需要在氣候變化、抗疫等多方面合作。

耶倫周四接受財經頻道CNBC訪問時強調，美國期望北京遵守貿易承諾，華府正審視對華政策，又稱在研究不公平貿易行為時有「一系列問題」，美方亦關注中國有關強制技術轉移及補貼高科技企業的行為，期望可促使中國遵守國際規範。被問到此前的關稅是否有效時，耶倫稍為遲疑後回答說：「我們將看看。」

美國去年初與中國達成首階段貿易協議，但特朗普任內美中雙方互相加徵的關稅大部分仍然維持有效，中國去年進口的美國貨品總額亦僅相當於協議承諾的2,000億美元（約1.55萬億港元）的58%。白宮上月表示將檢討特朗普任內制訂的國家安全政策，包括對華貿易協議在內。

料加稅推基建計劃

在訪問中，耶倫亦再次推銷1.9萬億美元（約14.7萬億港元）疫情紓困方案，稱去年是美國經濟自二戰後最差的一年，儘管近期表現有改善，但相比疫情爆發之前，現時全國失業人口仍達900萬，並有400萬人離開勞動市場，且多達1,500萬人欠租、3,600萬人糧食不足，形容不少人仍處於水深火熱當中，因此不宜縮減1.9萬億美元紓困方案規模。

耶倫引述國會預算辦公室數字作出警告，倘若紓困方案無法在國會通過，美國將要在2024年才能回復全民就業，但若獲得政府援助，這目標一年內便可達成。她形容福利支出長遠是物有所值，亦強調聯儲局有能力應對政府開支增加引發的通脹壓力，她最憂慮的問題是人們退出勞動市場。

此外，耶倫亦透露除現時建議的派錢1,400美元（約1.08萬港元）及額外失業援助外，拜登政府今年稍後也會公佈新的基建計劃，以刺激經濟增長，政府會加稅以應付相關開支。

路透社／美聯社／美國財經頻道CNBC

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