華府表態準備跟伊朗 進行核協議談判

拜登上任美國總統後多次推翻前朝特朗普政府的決定，華府周四表態指已準備與伊朗談判，與各國重返特朗普退出的2015年伊朗核協議。

路透社報道指此舉反映美國政府改變立場，國務卿布林肯（Antony Blinken）強調德黑蘭政府必須遵守協定。美、英、法、德在聯合聲明指︰「如伊朗重回核協議（JCPOA）並嚴謹地遵守，美國會同樣回到協議，而且已準備好為此目的與伊朗展開談判。」

路透社引述政府人員指，歐盟如邀請美國與伊朗及其他6個協議內的國家對話，華府都會積極回應，「如果有這類會議，我們已準備好出席」。除美國之外，其他5個協議國家是英國、中國、法國、德國、俄羅斯。但報道又指，只有一名歐盟官員提出過相關的想法，具體的時間或地點暫未有定案。

伊朗政府曾表態第一步應由美國踏出。伊朗在2019年違反協議內容，在近月更變本更厲。特朗普早在2018年宣佈退出核協議，並對伊朗實施經濟制裁。

fb三藩市捱告 被指蓄意誇大廣告潛在覆蓋人數

美國三藩市有多名原告人在2018年發起集體訴訟，循民事控告Facebook為避免影響收益，刻意不移除假賬戶，令廣告的「潛在覆蓋人數」（Potential Reach）增加，做法有誤導性。

Facebook 在2019年已修改計算「潛在覆蓋人數」的工具，並要求法庭撤銷已歷時約兩年的訴訟，惟原告方律師提出反對。

相關的法庭文件在周四公開，揭露一名「潛在覆蓋人數」產品經理曾在內部電郵內寫道︰「我們本來不應獲得此收入，因為基於錯誤的數據。」但Facebook 發言人歐斯本（Joe Osborne）回應法新社時指，文件是原告方為配合其說法而斷章取義，歐斯本又指「潛在覆蓋人數」是「一個估計數據」，「我們已解釋清楚是如何計算」。

日總務省官員被揭 接受菅義偉長子招待後調職

日本傳媒報道，首相菅義偉的長子任職於廣播公司「東北新社」，曾招待4名有份處理廣播業務事項的總務省官員，相關官員可能違反公務員守則、收受利益。總務省今天表示，2名曾接受招待的官員已調職，但否認是針對事件的處分，強調要先調查事件。

日本《週刊文春》報道，總務省總務審議官谷康彥等4名幹部，去年10月至12月期間曾接受菅義偉長子的招待，包括在高級餐廳用餐、接受對方繳付的士車費等。根據總務省調查，4名官員從2016年起，至少與菅義偉長子聚餐12次。

日本有守則禁止公務員接受有利益關係人士的招待或饋贈，《朝日新聞》報道指接受招待的4名官員中，情報流通行政局長秋本芳德以及大臣官房審議官湯本博信，明天起調職。

總務大臣武田良太在記者會上表示，因應情況作出適當人事調動，否認與東北新社事件相關，又指在招待事件的調查結果出爐後，若發現有懲處的必要，將會盡速進行。

路透社／法新社／中央社

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