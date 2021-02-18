早前到武漢進行武肺病毒溯源調查的世衞國際專家組組長安巴雷克（Peter Ben Embarek）說，世衞不會跟進中國指稱病毒最初可能經是由冷凍食品傳入中國的論述。

本身是糧食及動物疾病專家的安巴雷克在日內瓦記者會上說，病毒在2020年有可能經由冷凍食物再傳入中國，因為當時全球多個地方爆發疫情，包括一些冷凍肉食處理廠。但他提醒此傳播途徑非常不尋常，而中國科學家在進行廣泛調查後，也只發現很少受病毒污染凍肉。

他說，而在2019年，病毒仍未傳播至全球，中國以外的食物處理廠亦未有爆發疫情，「因此病毒由此路徑傳入中國的假定，並非我們要追查的事」。

他說，世衞反而會研究病毒是否由華南養殖場的野生動物傳入武漢海鮮市場的可能性，因為該市場不少冷凍肉食，來源都是華南地區。

世衞一直被質疑偏袒中國， 病毒溯源調查國際專家組在完成調查後，除了排除病毒是從武漢實驗室外洩，又緊跟中國口徑說病毒有可能是由冷凍食品傳入中國。 澳洲電視台一個新聞節目揭露，小組內至少三名專家與中國關係匪淺，包括領導小組的安巴雷克、美國非營利組織生態健康聯盟主席達扎克（Peter Daszak）和荷蘭病毒學家吉柏曼斯（Marion Koopmans）。

路透社/《蘋果》資料室

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