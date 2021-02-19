以色列接種武漢肺炎疫苗的進程屬全球前列，繼該國最大醫療服務機構Clalit報告後，以色列最新公佈醫護人員接種輝瑞／BioNTech武漢肺炎疫苗的研究。結果發現，即使只是接種了一劑，對預防有病徵感染的有效率也達85%，而包括無病徵感染在內的整體感染率亦大減75%。

今次研究對象是以色列謝巴赫醫療中心（Sheba Medical Centre）的7,000多名醫護人員。研究人員發現，他們在接種疫苗後15天至28天之間，有病徵感染率大減85%，包括無病徵感染的整體感染減少75%。

研究結果已經刊於醫學期刊《刺針》（The Lancet），輝瑞強調他們正在研究來自以色列及其他地區的實際應用數據，來了解其疫苗對新變種毒株的效用。

輝瑞／BioNTech的疫苗是兩劑式疫苗，需要3周內完成整個接種。但在此前，英國的疫苗接種方針改為採取更多人接種首劑，而不是據指引讓民眾三周內接種兩劑。

加拿大的研究人員亦建議，鑑於接種一劑已有較高保護水平，因此應延遲接種第二劑的時間，增加整體接種疫苗的人數。

路透社/《蘋果》資料室

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