英國白金漢宮周五宣佈，薩塞克斯公爵哈里與夫人梅根已向英女皇確認，今後不會再履行皇室職務。

白金漢宮在聲明中表示對哈里及梅根的決定感到難過，但兩人仍然是家庭中備受愛戴的成員。英女皇會收回哈里與梅根的榮譽軍銜及皇室贊助人身份，再重新分配予其他履行職務的皇室成員。

哈里與梅根的發言人表示：「從他們過去一年的工作所見，薩塞克斯公爵及夫人仍致力於履行在英國及世界各地的職責，不論角色持續支持他們代表的組織。」

哈里夫婦去年宣佈淡出皇室職務，不再獲得因履行皇室職務的酬金，並放棄使用「殿下」（His/Her Royal Highness）的皇室頭銜。

現時在美國加州居住的哈里夫婦剛在2月14日情人節宣佈梅根懷有第二胎，他們發佈了一張黑白照片，再由發言人證實梅根懷孕的喜訊，不過胎兒性別和預產期則未有公佈。

哈里和梅根宣佈懷第二胎後，稍後將接受美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）獨家訪問，是他們宣佈離開皇室後首次接受專訪。哥倫比亞廣播公司公佈訪談將於下月7日播出，奧花雲費在全長90分鐘的節目中會先訪問梅根成為皇室成員、婚姻和成為母親的生活，亦會談到梅根的慈善工作及如何在輿論壓力下生活。而哈里就會談論移居美國的生活，以及一家對於未來期望和夢想。奧花雲費是有份參加哈里和梅根婚禮的名人之一，據報他們更是鄰居。

白金漢宮網站／路透社／《蘋果》資料室

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