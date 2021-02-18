【鎮壓升級】緬甸軍方繼續拘捕抗議政變推翻民選政府的示威者，月初至今已有近500人被扣押，又通緝六名號召公務員罷工的當地演藝名人，但全國各地的公民抗命活動繼續如火如荼，軍方鎮壓行動亦有升級迹象，第二大城市曼德勒有士兵以氣槍發射鉛彈，造成逾100人受傷，當中10人傷勢嚴重。

總部設在曼德勒的非政府組織嘎囊研究所表示，當地昌妙達齊區早前入夜後爆發反軍政府示威，附近街坊亦在家中敲煲打鑊聲援，突然有大批士兵坐軍車前來，亂棍毆打示威者，又以鉛彈氣槍和強弩，掃射周圍住宅露台上同情示威的居民。

研究所主管Than Myat Soe批評「軍方雖然未有使用實彈，但也用上了致命的武器」。有16歲青年投訴當局濫捕，她無參與示威卻遭強弩打中頭部，「嚇死我了，被粗暴逮捕時，我非常憤怒」。

向罷工鐵路工人射膠彈

受到鐵路工人罷工影響，曼德勒的火車服務大混亂，目擊者表示，士兵前晚向堵塞鐵路的工人發射橡膠子彈鎮壓，至少一人腿部中彈受傷。軍方聲言，行動是要「確保民眾晚上可以睡得安寧」。

軍政府又通緝當地三名導演、兩名演員和一名歌手，指六人利用知名度煽動公務員罷工，但似乎未能起到殺雞儆猴的作用，榜上有名的男演員Lu Min企硬站在雞蛋的一邊，他在社交平台留言：「見到大家團結起來感到十分欣慰，人民的權力終究要交還給人民」。昨日，軍警在首都內比都發射水炮驅散示威群眾，但即使軍方殺氣騰騰，緬甸人還是無畏無懼，由最大城市仰光，到偏遠的欽邦高地或伊洛瓦底江邊的窮鄉僻壤，都有全國民主聯盟支持者高舉被推翻的國務資政昂山素姬照片遊行示威。化名尼拉爾的21歲學生表示：「我們必須抗爭到底」。

鍵盤戰士攻擊政府網站

自從示威者號召要抵制跟軍方有關的所有企業後，由緬軍擁有苗瓦底銀行便連日出現擠提，有存戶說：「我們不再相信軍方，決定要提走所有款項」。銀行在仰光的分行已限制每日最多200人提款，每人最多只可提走500萬緬元（2.75萬港元）。當軍政府以斷網和封鎖消息來對付各地的抗爭活動，一群自稱為「緬甸黑客」的鍵盤戰士亦還以顏色，攻擊緬甸軍政府主要部門和宣傳喉舌的網站，令這些網站無法運作。

路透社