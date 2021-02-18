美國前總統特朗普長女伊萬卡(Ivanka Trump)將不會在2022年競逐魯比奧(Marco Rubio)在佛羅里達州的參議院議席。

魯比奧競選團隊發言人說，曾在父親任內擔任白宮高級顧問的伊萬卡，數星期前向魯比奧表明不會挑戰他的議席。魯比奧與伊萬卡之後互發友好聲明，推崇彼此在有薪家庭假等議題上的努力。

魯比奧對伊萬卡的支持和友誼深表謝意，他說：「在今天社會，在職父母的挑戰是實在的，伊萬卡積極有力地為他們發聲。」伊萬卡則說：「魯比奧積極為在職家庭爭取，與我私交甚篤，我知道他會繼續為我們深感關注的事推動有意義進展。」

特朗普周三打破近一個月的沉默，接受連串訪問，悼念因癌症離世的保守派電台名嘴林博(Rush Limbaugh)。特朗普沒有透露其未來政治動向，只表示目前談會否在2024年再次競逐總統言之過早。不過，政界有不少傳言指特朗普身邊的人或希望步他後塵加入政壇，包括媳婦、次子埃里克夫人娜拉（Lara Trump），正考慮出戰2022年中選，在北卡羅來納州角逐參議員。特朗普長子唐納德據說亦有意從政，不過尚未決定好目標公職。

美聯社/《蘋果》資料室

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