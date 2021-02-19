英國倫敦帝國理工學院公佈最新的研究數據，自1月份以來英國的武漢肺炎感染水平至少大減3分2，情況令人鼓舞。英國《每日電訊報》分析指，情況跟疫苗接種有關，但專家強調仍要密切留意情況，以及評估放寬防疫措施的影響。

名為「社區傳播實時評估」（REACT）的研究，於2月4日至13日之間在英格蘭進行了超過85,000次拭子測試，發現每200人當中僅有1人對武漢肺炎病毒呈陽性反應，感染率為0.5%。而早前結果是每63人有1人呈陽性，感染率1.59%。這意味，感染率如今降低了超過3分2。

《電訊報》分析指疫苗起效用

英國開始疫苗接種計劃已兩個多月，現時已有1,600多萬人至少接種了第一劑疫苗，75歲至79歲的長者接種率已達99%，而80歲以上的長者亦逾93%。《每日電訊報》形容這是疫苗成功抗疫。

有研究指出，接種單一劑輝瑞疫苗，已有效降低感染達85%，對於長者這些高危群組尤為有效。根據截至2月11日該周的數據，安老院的確診數字由320宗下降至181宗，而80歲以上的感染數字由每10萬人有208宗跌至129.6宗，跌幅38%，70多歲及60多歲的感染水平分別下降35.6%及31.2%。

分析推算，隨著越來越多人接種疫苗，按照現有感染率每兩周減半的趨勢，直至4月中旬，英國每天新增個案將降至1,000宗。白廳消息人士認為，這些新數據「非常令人鼓舞」。

英國首相約翰遜早前已預告將會逐步重啟正常生活，包括將於3月8日復課，衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）更形容疫苗是「通往自由的出路」，英國人將會在今年享受「快樂和自由」的夏天。

專家警告勿過急放寬防疫

除了積極推動疫苗接種，英國亦正實施封城等嚴厲防疫措施。研究人員認為，雖然數據的確令人鼓舞，感染率確實正在下降，但不要忽略仍有很多患者繼續留院治療，一旦放寬限制，恐怕會引致新一波疫情大爆發，再令醫療系統承受龐大壓力。

倫敦帝國學院（Imperial College London）研究主管埃利奧特（Paul Elliott）認為英國仍未走出困境，數據本身也有一定限制，因為沒有考慮不同地區的實際情況，並表明「封鎖措施有效降低感染率」，不能因為這些數據而鬆懈。

英國醫學會（British Medical Association）也呼籲政府在「接近消除」疫情前不要大幅度放寬限制，社會上「越來越多的共識」是每天確診個案要回落至去年夏天的低位，即每天新增少於1,000宗，才重新回復正常生活。

英國《每日電訊報》／中新社

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