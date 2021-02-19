根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過1.1億，全球死亡人數超過243萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,788萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數逼近50萬。印度確診人數超過1,095萬，死亡人數超過15.6萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數突破1,003萬，死亡人數超過24.3萬。英國、俄羅斯確診突破400萬，法國、西班牙確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有意大利、土耳其、德國、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥。波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等9國確診宗數均超越100萬大關。

美國撥$312億援助世衞疫苗保障計劃

美國總統拜登周五與七大工業國(G7)領袖舉行視像會議時，承諾撥款40億美元(312億港元)援助世衞主導的武肺疫苗保障聯盟（COVAX）計劃。白宮一位高層官員說，首筆20億美元(156億港元)的援助，將於本月底前發放，其餘的將於未來兩年到位。COVAX是全球疫苗採購和分發計劃，目標援助每個國家至少兩成最貧困的人，令較貧窮國家的人民，也有機會接種疫苗。

輝瑞BioNTech研究疫苗對孕婦安全有效性

美國輝瑞藥廠與德國BioNTech招募4000名志願人士展開國際研究，評估武肺疫苗對健康孕婦的安全和有效性。孕婦出現嚴重武肺病症的機會較高，不少公共衞生專家均建議擔任高危職業的婦女接種疫苗，儘管未布證據證實安全。

非洲累計死亡人數逾10萬人

非洲死於武漢肺炎的人數，周五超越10萬大關。非洲至今累計有3,818,608宗確診，死亡人數100,003人。據路透社統計，其中南非累計確診佔近一半，死亡人數達48,478人。

英國老年黑人疫苗接種率低

英國一項研究指出，直至上周，英國70-79歲的黑人，只有55%已接種武漢肺炎疫苗，而同年齡白人則達86%，南亞裔人也有73%。政府高層及名人，均鼓勵非白人居民接受疫苗注射。英國的疫苗接種率領先大部份國家，但黑人和南亞裔人較不願意接種。調查顯示，英國的黑人、亞裔人和其他少數人種，較關注疫苗的可靠性，而政府顧問則認為這些群組的社會經濟因素令他們的死亡風險偏高。

路透社

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