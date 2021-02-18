美國總統拜登不理會中國的反對，恢復由美國、日本、澳洲，以及印度組成的「四方安全對話」，4國外長並在周四討論鞏固亞洲民主和緬甸局勢等問題。中國官方《環球時報》會談前刊登文章，警告「四方安全對話」勿越過其「紅線」，否則會進行經濟報復。

文章引述一名分析家，對美國希望把「四方安全對話」轉變為「一個徹底反華俱樂部」表達關注，又指拜登正尋求多邊圍堵中國，宣稱「美國隊長回歸」。

「四方安全對話」是日本前首相安倍晉三2007年倡議成立，他當時希望與拉攏盟友制衡正崛起的中國。雖然澳洲和印度初時有點遲疑，擔心惹怒北京，但隨著兩國與中國關係惡化，「四方安全對話」的形式近年更有所擴張，包括去年11月在印度海岸進行聯合海軍演習。中國官方傳媒當時曾向印度施壓，指可出牌制止「四方安全對話」，警告該國不要搭上美國的「反華馬車」。

法新社

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