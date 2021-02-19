正當歐美面臨暴雪寒流，位於美國南部較和暖的德州也降起暴雪，處於歐洲南方的中東也迎來冬季寒流，帶來廣泛地區降雪。以色列、敘利亞、黎巴嫩、約旦等地都見白雪，而聖城耶路撒冷也是6年來首次降雪，經過一晚後積雪更厚達7至10厘米。

耶路撒冷周三開始降雪，著名景點哭牆鋪上了一層白雪，圓頂清真寺的金色頂部也有積雪。而市內輕鐵等公共交通工具都一度暫停服務，直到周四早上回復正常，學校延遲上課間到當地早上9時。以色列連接邊境及中部的1號公路則在周三通宵時間封閉，兩邊行車暫停，直至周四早上才重開。

受大雪影響，鄰國約旦暫停疫苗接種工作，首相哈蘇奈（Bishr al-Khasawneh）宣佈，公營和私營機構周四因降雪而放假一天，當地的學校和大學都停課。敘利亞南部城市斯威達（Sweida）山區地方出現15厘米厚積雪，大雪令道路交通受阻，哈馬省（Hama）當局出動推土機剷雪，希望盡快恢復通車，部份道路結冰，仍有車輛行駛。

今次也是黎巴嫩南部的邁爾季歐雲（Marjayoun ）及利比亞東北部的貝達（Bayda）多年來首次降雪。黎巴嫩多地的電力設施受強風破壞，導致停電，居民要長時間依賴發電機，至少有4人因太雪被困車內，由救援人員救起。

以色列《國土報》／美聯社

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