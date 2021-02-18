在澳洲即將立法規定社交媒體必須向傳媒分享新聞收入之際，facebook昨日竟突然禁止該國用戶閱覽或分享新聞內容，連發放緊急資訊的政府部門賬戶也受影響，激起眾怒。總理莫里森形容fb傲慢的行為「unfriend」了澳洲，證明多國憂慮科企凌駕政府並非空穴來風。

澳洲正訂立《新聞媒體議價法案》，監管社交媒體為新聞內容付費。下議院前晚不顧科技界反對聲音通過法案，下周交給上議院表決，成為fb在澳洲封殺新聞內容的導火線。昨晨開始，fb上的澳洲媒體頁面已被清空，即使搜尋「澳洲廣播公司」和「悉尼早晨先驅報」等當地媒體、以至國外的「紐約時報」和「英國廣播公司」，都只顯示「尚未有帖子」。

牽連政府頁面 用家刪號

除了傳媒機構，昆士蘭衞生部和澳洲氣象局等大小政府部門、多個慈善及商業機構的賬戶都受限制，連fb自己的官方頁面也空白一片。澳洲用戶不能在自己的頁面、與朋友或在群組分享本地或海外新聞內容，使用海外IP地址用家也瀏覽不到澳洲的新聞網站，令民眾突然失去了接收消息的重要途徑。有用家表示不能相信fb會在武漢肺炎肆虐期間有此決定，聲言已永久刪除賬號。

fb後來在正午前解除封鎖大部份與新聞無關的賬戶，並發聲明稱禁令雖不應牽連政府頁面，但法例沒有清楚說明「新聞內容」的定義，因此選擇「一視同仁」。fb澳洲及新西蘭經理伊斯頓批評法案「從根本誤解fb平台與依賴它分享內容的發佈者之間的關係」，令fb別無他法停止在澳洲的新聞內容服務，又辯稱fb與發佈者的交流為澳洲傳媒帶來巨額收入，認為法案會阻礙雙方合作和創新。

打疫苗前封鎖消息被轟

財長弗賴登伯格較早前才宣佈曾與fb行政總裁朱克伯格通話，聲稱他們有「有建設性的討論」，但稍後態度劇變，狠批fb做錯事和粗暴，行為不必要，已損害了fb在澳洲的信譽。他強調政府仍堅定地要訂立《新聞媒體議價法案》，斥科網巨擘是澳洲經濟和數碼世界的威脅。衞生部長亨特指摘fb侵犯了一個主權國家和大眾的言論自由，濫用其市場力量。西澳洲州長麥高文更直指fb表現得像北韓，脫離美澳關係的精神，促華府介入。

坎培拉大學去年的研究指，澳洲有39%人會在fb看一般新聞，49%人會在該平台上吸收武肺資訊，還有29%新聞影片都是經fb播放，顯示fb在澳洲傳播消息的角色越來越重要。適逢該國下周一展開疫苗接種計劃，fb的封鎖措施無疑令民眾在這關鍵時刻少了重要的消息來源，引起醫學界憂慮。悉尼大學疫苗專家利斯克指fb大封鎖的時間「差得不能再差」，因為他們極需要民眾能在慣用的平台上方便地取得可靠資訊。聖文森特醫院發言人也認為情況十分值得關注，促fb撤回禁令。

美聯社/路透社/法新社