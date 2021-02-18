美國司法部起訴三名北韓軍方電腦程式員，指他們發動全球大規模網絡及黑客攻擊，入侵銀行和企業，試圖竊取及勒索逾13億美元（101.4億港元）傳統及加密貨幣。

被起訴的是31歲的全章赫（Jon Chang Hyok，音譯）、27歲的金日（Kim Il，音譯）和36歲的朴震赫（Park Jin Hyok，音譯），司法部指他們為北韓軍方情報機構工作，有時派駐中國和俄羅斯。

三人涉及多宗大規模黑客攻擊及勒索事件，包括在索尼影業2014年推出電影《刺殺金正恩》後入侵其電腦系統、2016年入侵孟加拉央行竊取8,100萬美元（約6.32億港元），以及2017年以勒索程式WannaCry 2.0攻擊英國國家醫療服務等；另外涉嫌針對AMC Theatres職員，以及入侵製作北韓題材連續劇的英國電影公司Mammoth Screen的電腦系統。

三人入侵全球金融網

此外，三人被指2015至2019年期間，入侵金融機構網絡及濫用環球銀行金融電訊協會（SWIFT）通訊協定，在南亞、東南亞、墨西哥、非洲的銀行偷錢，2018年3月至2020年9月以惡意程式攻擊加密貨幣客戶。

美國司法部稱，三人不在境內未有被捕，但透過起訴向黑客發出訊息，讓他們知道不能隱姓埋名逍遙法外，又指在國際經濟制裁下，北韓透過非法網絡活動謀取資金，以鍵盤代替槍械搶劫電子錢包，是世界最大的銀行劫匪。

路透社/美聯社