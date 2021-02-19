社交網站facebook周四宣佈全面封殺澳洲新聞內容，多個傳媒機構專頁被刪去所有帖文，連澳洲政府部門也一度受波及，澳洲用戶無法分享任何新聞資訊。事件拖累澳洲新聞網站整體流量大跌13%，儘管Google等網站新聞搜尋量提高，但未能彌補facebook封殺的損失，澳洲政府表明會繼續《新聞媒體議價法案》立法工作。加拿大表明會跟隨澳洲做法抗衡facebook，英國國務大臣克萊弗利（James Cleverly）亦就Facebook封殺澳洲傳媒表態，他指英國需要尋求方法處理這個「非常成熟、已成民眾生活重要部分的社交傳媒」，確保與這類科技巨企的商業關係仍然行之有效。

美國數據分析公司Chartbeat資料顯示，澳洲250個新聞網站在facebook實施新措施後，整體流量下跌13%，來自海外的流量更減少30%，且以往從facebook獲得的流量沒迹象轉移至其他平台，形容這情況屬不幸。

堪培拉大學去年一項調查發現，39%澳洲人會以facebook作為獲取新聞資訊的來源，facebook封殺措施實行後，澳洲網民只好從Google等其他渠道閱讀新聞。Chartbeat數字顯示，現時澳洲新聞網站的流量中，34%是經由Google進入，較facebook封殺澳洲新聞內容前高8個百分點，經由facebook進入新聞網站的用戶比例則由21%大減至2%。

澳洲強調續推法案 再與朱克伯格對話

澳洲財長弗里登貝格（Josh Frydenberg）批評facebook的舉動粗暴及沒必要，他周五宣佈已跟facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）通電話，並會在本周末再次對話。facebook亞太地區公共政策主管米爾納（Simon Milner）稱，已修正非新聞頁面受限制的問題，多個專頁已恢復正常運作。

總理莫里森周五重申，將繼續推動《新聞媒體議價法案》立法，並獲英國、法國、加拿大和印度領袖支持，顯示國際社會希望了解澳洲事態。而澳洲政策更加望獲得其他地區效法，繼歐洲議會多名議員有意跟隨後，加拿大文化遺產部長吉爾伯特（Steven Guilbeault）周四亦宣佈，將在未來數個月草擬法案，確保社交網站為它們轉載的新聞內容付費。

加拿大料未來數月擬定同類法案

吉爾伯特譴責facebook封殺澳洲新聞內容的做法，但強調這不會影響加拿大政府的決心，他上周亦先後跟澳洲、法國、德國及芬蘭官員談話，討論在此議題上合作，估計短期內將有越來越多國家加入，故facebook現時的封殺行徑在長遠而言並不可行，「facebook會否跟德國、法國斷絕關係？」他期望將來加拿大的相關政策可達致公平、透明和容易預計，使Google等科企難以反悔。

加拿大傳媒組織曾經就此警告，倘若政府再不作為，協助導正目前市場失衡，業界目前的3,100個新聞從業員職位當中，可能流失多達700個。

多倫多大學社會公義教育系教授博勒（Megan Boler）則稱，facebook的舉動將是觸發各國合作的轉捩點，揚言一旦國際社會組成對抗科企壟斷的聯盟，威力將非常強大。

路透社/澳洲廣播公司

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