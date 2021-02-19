（北美通訊）甲骨文（Oracle）收購字節跳動旗下抖音國際版TikTok的美國業務尚未明朗化，但即使成功收購，由甲骨文持有的TikTok可能有更高風險。有報道引述甲骨文多份銷售文件指出，甲骨文一直向中國軍方和警察推銷其監控軟件，客戶中更可能包括新疆警察。甲骨文回應時強調，任何交易都會嚴格遵守美國的出口限制和制裁措施。

調查新聞網站《攔截》（The Intercept）報道，甲骨文2018年在加州總部的開發人員會議上，一名來自中國的甲骨文工程師講解了四項遼寧警察正在使用的甲骨文產品，以分析罪案和進行預測，當中顯示遼寧警察可以利用軟件分析酒店的入住登記、車牌、網上評論和DNA數據，進行面部識別，追蹤和識別「關鍵人物」，以及中國慣常稱呼異見人士的「潛在嫌疑人」。

甲骨文指出，警察可以使用其產品，結合社交媒體活動和中國政府的數據庫，例如中國警察的大數據平台「警務雲」系統，以追蹤吸毒者和性工作者。另外，甲骨文一份內部文件亦暗示，中國多個省級部門都有使用他們的軟件，當中包括涉及種族滅絕的新疆警察。

另一份名為甲骨文與中國國防軍工企業的文件中揭露，甲骨文的客戶或目標客戶包括解放軍、核工業集團、航天科技集團等。

《攔截》指出，甲骨文與美國國防部關係密切，客戶包括美軍的5個機構，最近亦正和美國太空總署（NASA）、商務部和中央情報局（CIA）簽訂合同。其在中國的生意交易或會為美國國家安全帶來隱憂。

人權觀察中國部高級研究員王松蓮（Maya Wang）認為，甲骨文不應向中國公安部出售任何監視軟件，甚至不應該有業務往來，這將會令到公眾質疑西方國家在啟發和建立中國監視系統中所扮演的角色。

甲骨文發言人摩爾（Jessica Moore）在回覆《攔截》時指出，有關推銷文件旨在解釋甲骨文產品可以達致的效果，或是公司的業務發展抱負，並不代表有針對性或預期的銷售目標，而監控用途實際上有違公司包括人權在內的核心價值。她又強調，公司的任何交易都必須完全遵守美國的出口限制和制裁規定。

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