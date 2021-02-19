（北美通訊）儘管加拿大總理杜魯多不肯跟隨美國，將中國對新疆維吾爾族人的行為定義為種族滅絕；但在野保守黨外交政策評論員莊文浩（Michael Chong）周四在下議院提出動議，要求加拿大跟隨美國等盟國，正式宣佈中國正在新疆實施種族滅絕。 動議獲魁北克集團（Bloc Québécois）、綠黨和新民主黨（NDP）支持，將於周一進行投票。

莊文浩在提出動議時指出，中共種族滅絕維吾爾族人的證據已相當充份，而加拿大在歷史上一貫捍衞人權，曾在其他國家未表態前，率先譴責南非的種族隔離政策，這次也不應逃避責任。

支持動議的新民主黨，其外交政策評論員哈里斯（Jack Harris）表示，中共在新疆的行為符合種族滅絕定義，不容抵賴；加拿大理應正其名，全國上下也應該嚴肅對待這問題。他促請杜魯多和他的內閣政府支持動議並採取行動。

同樣支持動議的魁北克集團，其中一名議員就動議提出修正案，響應保守黨黨魁奧圖爾（Erin O’Toole）的呼籲，要求國際奧委員會將2022年冬季奧運會由北京移師到其他地方舉行。

而奧圖爾在發言時就引用猶太人在二戰時被大屠殺的吶喊「絕不讓歷史重演」（Never again），指歷史終必審判中共的惡行。他強調，「絕不讓歷史重演」若不配合行動便失去意義，加拿大不能在此事上保持沉默，沉默只會助長這些危害人類罪行。

加拿大外長加爾諾（Marc Garneau）重申，聯邦政府非常關注新疆的人權狀況，當中的虐待行為令人震驚。對於美國新國務卿布林肯（Antony Blinken）繼續維持前任蓬佩奧（Mike Pompeo）對中國在新疆種族滅絕的說法，加爾諾指五眼聯盟實際上未有相關行動，加拿大不應單獨宣稱中共的行為是種族滅絕，而應與國際盟友合作，共同收集事實證據。他表示，加拿大政府希望有獨立調查員到中國記錄這些罪行。不過，國際刑事法庭早已表明不會到新疆進行獨立調查。

加爾諾又表示，加拿大與中國的關係千絲萬縷，在其他許多更迫切的全球問題上，例如對抗氣候變化，加中可以成為合作夥伴。

保守黨黨鞭、國會秘書林穆魯（Kevin Lamoureux）亦為聯邦政府的對華政策辯護，指加拿大已經採取了實際行動，例如在中國在香港實施國安法鎮壓示威後，已中止加拿大與香港的引渡條約；並且限制進口新疆的「全部或部份」含勞役生產的商品。

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