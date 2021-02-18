緬甸反軍事政變示威持續多日，多位撐示威藝人被通緝，目前當局已拘捕多達500人。英國、加拿大及美國周四回應緬甸局勢，其中英國和加拿大分別制裁三名和九名緬甸將軍，而美國表示要利用美日澳印「四方安全對話」討論局勢。

英國外相藍韜文表示：「英國譴責軍方發動政變，以及任意扣留昂山素姬及其他政界人物。我們與國際盟友一起要求緬甸軍方，為他們侵犯人權的行為負責，同時為了緬甸人民追求正義。」

英國表示會對凍結三名軍方將領的資產，並向他們實施旅遊禁令，包括國防部長妙吞烏(Mya Tun Oo)、內政部部長梭圖（Soe Htut）及內政部副部長丹蘭（Than Hlaing）。英國正在採取進一步保障措施，防止英國的援助間接支持軍政府。聲明指：「緬甸軍方和警察已嚴重侵犯人權，包括侵犯生命權、自由集會權，不被任意拘捕或拘留的權利，以及言論自由。」

加拿大外長加爾諾（Marc Garneau）在聲明中表示，將與盟友合力要求恢復緬甸民選政府，並促請緬甸軍方釋放在政變中不合理被拘禁的人士。

另一方面，美國國務院發表聲明指出，國務卿布林肯周四與日本、澳洲、印度的外長，討論了緬甸局勢，認為「迫切需要恢復緬甸民選政府」。他們亦有討論應對虛假消息、反恐、海洋安全及在廣泛區域優先加強民主復原力等議題。4國組成的「四方安全對話」（Quad），被視為是制衡中國維持區域安定的機制。

路透社

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