馬來西亞網媒「當今大馬」（Malaysiakini）及總編輯顏重慶去年因一篇報道的讀者留言中，含有涉嫌抹黑司法系統的言論，遭政府控告藐視法庭。大馬聯邦法院周五裁定「當今大馬」罪成，重判50萬令吉（約95.9萬港元）罰款，比控方要求的金額高一倍半。「當今大馬」案被視為馬來西亞新聞自由的風向標，顏重慶對裁決表示失望，批評當局企圖打壓及關閉「當今大馬」，警告判決將造成寒蟬效應。

案情指，「當今大馬」去年6月8日一篇開放讀者留言的報道中，有5個留言內容涉及貶低司法體制，但「當今大馬」被指沒有妥善監管留言，涉嫌藐視法庭。案件原定去年11月頒佈裁決，但因武漢肺炎疫情而兩度延期，至周五才宣判，且不設記者旁聽。

法官稱網上留言亦需負責

聯邦法院7名法官以6比1大多數裁決，宣佈「當今大馬」罪成、顏重慶則獲判罪名不成立。上訴庭主席羅哈娜宣讀判詞時指，「當今大馬」一方以留言眾多、網站一方對部分留言不知情為抗辯理據，但法官認為「當今大馬」擁有可觀的編輯團隊架構，不可能對留言不知情，認為網站需對留言內容負上全責。羅哈娜又指，案件將提醒公眾需為網上留言負責，強調在保障言論自由的同時，民眾也要守法。

控方其後要求法院判處「當今大馬」罰款20萬令吉（約38.4萬港元），形容該網站應受重罰，「當今大馬」一方則以案件屬大馬首例為由，希望法官輕判，總裁詹德拉亦於庭上對事件道歉。不過法院以案情嚴重為由，裁定罰款「當今大馬」50萬令吉，比控方所要求更多，必須在下周三或以前支付。估計「當今大馬」獲批上訴的機會不大。

「當今大馬」發起眾籌交罰款

「當今大馬」創立於1999年，是少數完全獨立於執政黨系統以外的傳媒，成立後兩年已遭時任首相馬哈蒂爾指「從事如同叛國的行為」，拒絕「當今大馬」記者出席記者會，網站記者後來多次被捕，顏重慶2016年亦因報道一馬貪腐醜聞而被控告。在野人民公正黨領袖安華（Anwar Ibrahim）2018年獲特赦時，曾公開讚賞「當今大馬」敢於報道異見聲音。

「當今大馬」在法院判決後發起眾籌，希望讀者協助支付罰款。顏重慶形容，在馬來西亞從事記者「每一天也遇上限制」，批評法院今次重罰，實際上是要讓「當今大馬」倒閉，對此極為失望。他強調「當今大馬」在本案中並非因為其報道受罰，而是因為讀者的留言而受罰。

顏重慶重申，一個強大及健康的制度應能開放接受批評，警告判決將產生寒蟬效應，窒礙關乎公眾利益的討論。他呼籲所有馬來西亞人伸出援手，讓「當今大馬」可支付罰款。

路透社／英國廣播公司／馬來西亞《星洲日報》／「當今大馬」網站

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