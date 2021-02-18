（北美通訊）美國德州遭遇暴風雪吹襲，導致連日大規模停水停電，受影響人數以百萬計，但代表該州的共和黨籍國會參議員克魯茲（Ted Cruz），卻被揭發周三晚上與家人前往墨西哥旅遊勝地坎昆（Cancún）渡假，在網上引發一片聲討。民主黨批評克魯茲遺棄德州，成為德州敵人，要求他辭職；共和黨內部對他也感到不滿。

事件被揭發後，克魯斯周四中午現身墨西哥，準備乘坐飛機回美國。他在當地機場接受訪問表示，由於國會休會，加上學校停課一周，所以跟女兒和朋友到坎昆「嘗試做一個好爸爸」。克魯斯強調，他一直跟辦公室職員和德州地區領袖保持聯絡，又指自己家中也失去電力和暖氣。

早於周三晚上，已有市民發現克魯茲與家人現身機場，乘搭航班前往坎昆，並把照片上載到Twitter，引起公眾熱烈爭議。周四早上，美國多間傳媒，包括保守派霍士新聞台，均證實克魯茲外遊渡假的消息屬實。

美聯社引述消息指，克魯茲一早已安排了渡假行程。侯斯頓警察局（Houston Police Department）發言人蕭華（Jodi Silva）表示，克魯茲辦公室人員於周三下午告知當局，克魯茲即將抵達機場，當局派出警員視察現場情況。

德州本周初經歷世紀暴風雪吹襲後，宣佈進入緊急狀態，州內電網、水管等遭到嚴重損毀，周四仍有百萬計居民連續第四日停電停暖氣，也沒有安全食水供應。在奧斯汀市（Austin），多間醫院停水、停暖氣。州政府已向700萬人、相等於德州四分一人口發出命令，提醒自來水必須經過煮沸才能飲用。

德州民主黨地區主席伊諾霍薩（Gilberto Hinojosa）狠批克魯茲在德州最需要他的時候，卻遺棄了德州，成為德州的敵人，「德州民主黨今次是第21次要求克魯茲問責辭職。」報道指，共和黨黨內對克魯茲也有不滿聲音。

克魯茲於2016年曾角逐共和黨提名，尋求參選總統，最終敗給特朗普。他曾批評特朗普是「病態大話精」（pathological liar），後來成為特朗普忠實支持者，一直支持特朗普到最後，並尋求推翻去年大選結果。外界相信，他為2024年的美國總統大選鋪路。上月，國會遭大批特朗普支持者闖入搗亂後，共和民主兩黨部份議員，對克魯茲作出猛烈批評，要求他辭任參議員。

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