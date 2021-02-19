香港去年強推港版《國安法》後，澳洲為港人提供「避風港」政策，讓部份留澳港人可延長簽證5年。澳洲廣播公司（ABC）訪問一名在澳港人，她正積極向當局爭取能長居當地，以免被迫回港受到港版《國安法》威脅，同時貢獻澳洲。

現年32歲的Emily Chan於2013年以留學生身份到澳洲，翌年獲得當局批出臨時研究生簽證。她曾於2019年6月返港，正值香港發生反送中運動，同年9月成功申請工作假期簽證，並在塔斯曼尼亞找到一份農場工作。

抵達澳洲後，她仍不忘繼續支援香港的抗爭，參與當地聲援香港的活動，又向當地人解釋反送中運動。當「港版國安法」推出，她很擔心自己一旦返港，立即會被警方拘捕。她表示：「很多人用不同方式支持抗爭者......但所有人都不敢回港，因為我們可能會被捕。」

澳洲延長臨時簽證 1.4萬港人受惠

由於Emily曾經申請簽證，根據原本規定，她不能再以主申請人的身份續簽，她無奈道：「我搬到澳洲已經8年了，我現在甚至熟悉澳洲人多過香港人。當想到要離開這國家時，我便感到無助，因為我往後不能再申請。」

當英國為港人推出BNO「5+1」移民計劃時，Emily透露她身邊的圈子更希望留在澳洲。幸而，澳洲決定延長香港畢業生和技術簽證五年，當局回應Emily的個案時則指，她能在其他人申請時，以第二申請人來獲得第二次臨時研究生簽證。

當局預計這個政策將令多達1.4萬名港人受惠，然而這個簽證始終只屬臨時性質。Emily正積極游說，希望澳洲政府能為港人提供特殊簽證，並提供一個可獲取永久居留的途徑。但澳洲總理莫理森早前受訪時已明言，無意為港人特設簽證。

不尋求難民庇護 冀以雙手貢獻澳洲

Emily前往澳洲開始工作假期後不久，當地開始爆發武漢肺炎，她也因而失去工作，最後仍用了數個月時間，找到在新南威爾斯州科夫斯港 （Coffs Harbour）的咖啡廳工作。她坦言非常幸運地得到很多當地人幫助：「他們對待我就像一家人一樣，擔心我在這國家的簽證和未來。」

儘管她能以難民的身份尋求庇護，但對於Emily來說，這絕對不是她的優先選項。她直言：「我希望用自己的力量為澳洲作出貢獻，就像我之前做的一樣，而不是只尋求庇護。」

澳洲廣播公司

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