緬甸反軍事政變示威持續逾兩周，20歲女示威者兌凱（Mya Thwe Thwe Khaing）2月9日在內比都示威期間頭部中槍，情況危殆。兌凱的兄長周五表示，兌凱留醫十天後，已於周五上午11時15分離世，是首名在示威中去世的人。仰光市面周五下午隨即有市民架起祭壇，擺放鮮花悼念兌凱。

網上照片可見，內比都有醫院職員把一個估計載有兌凱遺體的黑色膠袋抬上貨車，在旁目擊的母親情緒激動，需家人攙扶。她的兄長接受路透社訪問時，只表示非常傷心，除此以外無事想談。兌凱的主診醫生稱，他是在上午11時15分，在獲兌凱家人同意下為她拔喉。

兌凱剛在上周四過20歲生日，她上周二在內比都上街期間，遇上警方發射水炮，其間突然有警員從後開槍，兌凱頭部中槍倒地。網上片段顯示，兌凱中槍前沒有任何衝擊行為，當地團體表示，兌凱的槍傷與被實彈射擊吻合。

仰光周五下午有人在市中心的道路設置祭壇，不少市民擺放鮮花及心意卡悼念兌凱，現場也有兌凱的黑白照，祭壇附近約有百人圍觀。社交網站也有大批網民悼念兌凱，並繪畫紀念她的文宣。

有僧人撐軍政府並攻擊示威者車輛

緬甸各地周五繼續有人上街反對政變，網上流傳片段顯示，軍方在北部城市密支那大舉濫捕和平示威者，有士兵踐踏國務資政昂山素姬的肖像。

早前緬甸民眾發起「和你塞」，假裝汽車壞車，堵塞道路阻擋軍方及警方車輛行駛。雖然早前有僧侶亦加入，然而當地傳媒報道，僧人當中也有親軍方，並走上街頭用水管等攻擊示威者的汽車。據悉至少有一人因為擋風玻璃被打爆而受傷。

緬甸新聞網站Frontier Myanmar消息指，其他示威者後來向這群僧人還擊，後者退回寺院內。目擊者指，有一名僧人從寺院內對外叫喊「不要過來和告訴我甚麼是正義」及「你想我像以前一樣打你們嗎」。該名目擊者還說，看到有穿上軍服的人在寺院內。

消息指，這些僧人有可能跟極端民族主義組織有關，相關組織被指過去挑起緬甸民眾對穆斯林等少數族群的仇恨。不過在軍方發動政變後，亦曾有僧人加入反軍方行列，反對獨裁統治。

路透社／緬甸Myanmar Now網站／英國《泰晤士報》

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