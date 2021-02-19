美國太空總署（NASA）的火星探測器「毅力號」（Perseverance），經歷約半年旅程後，周四安全登陸火星，還立即傳回一張火星表面的影像回地球，隨即會開始多項研究和實驗。NASA人員都為今次成功而振臂歡呼。

「毅力號」搭載的火箭於去年7月發射，在太空飛行了接近3億英里後，日前準備在位於火星北半球的耶澤羅撞擊坑（Jezero Crater）著陸，該區被形容為史上探測器登陸火星最艱難的區域。由於將訊號由火星傳回地球大約需時11分鐘，因此在著陸期間有一段真空期，NASA無法提供任何協助，這段時間稱為「恐怖七分鐘」（seven minutes of terror）。

最終「毅力號」仍順利降落，是NASA第9個成功登陸火星表面的探測器，毅力號數分鐘後還拍攝了一張火星表面的黑白照片並傳回地球。NASA人員見證這個重要時刻，都興奮得站起來高舉雙臂，並鼓掌歡呼。代理署長尤爾奇克（Steve Jurczyk）形容，今次著陸是NASA、美國、以至全球太空探測的其中一個最重要時刻。

美國總統拜登亦有向尤爾奇克致電祝賀，並在總統官方Twitter賬號發文，恭賀NASA及有關工作人員成功令毅力號順利著陸。

開始火星研究 測試無人機飛行

接下來，「毅力號」要同時兼顧多項火星任務。它搭載了一部名為「機智號」（Ingenuity）的小型無人機，由於火星入夜後非常嚴寒，大氣組成亦跟地球不一樣，因此「機智號」將要自行保持一定溫度，利用太陽能板充電及嘗試飛行。成功的話，這將是人類首架在其他行星飛行的無人機。

「毅力號」亦會進行一項利用火星二氧化碳轉化為氧氣的實驗，若然成功將有助科學家學習如何在火星上生產火箭燃料，以及未來太空人在火星探索時使用氧氣。此外，毅力號也會探測火星的氣候和地質，以及研究火星是否曾有生命存在，採集到的岩石和土壤樣本日後會送回地球研究。

美國有線新聞網絡

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