美國眾議院外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks）帶領5位跨黨派議員提出決議案，譴責北京持續侵犯港人自由與權利，呼籲美國聯合盟友提供恐遭迫害港人保護，並持續制裁相關人士。

決議案列出北京多項「罪狀」，包含去年6月30日繞過港府，通過並實施港版國安法，可能違反香港「基本法」；將「12港人」偷渡案中10人判處7個月至3年不等徒刑；威脅撤銷12港人案2名代理律師執照等。決議案也批評港府去年相繼撤銷12名民主派人士參選資格、以涉嫌違反國安法為由起訴並通緝6名海外港人、取消4名泛民主派立法會議員資格、將參與「反送中」抗爭的香港眾志前秘書長黃之鋒等人判刑，並在今年初大舉逮捕50多位泛民派人士。

決議案重申美國眾議院對港人的支持，並鼓勵美國總統、國務卿及財政部長與盟國合作，共同回應香港情勢，包括為害怕遭迫害的港人提供保護、支持有意在國際法院提出控訴、要北京對違背「中英聯合聲明」法定承諾負上責任。

決議案也呼籲美國行政部門，持續對相關涉入中港官員實施制裁，並鼓勵盟國指示各自聯合國代表透過意見表達、表決及影響力，督促聯合國指派一位特別任務負責人，關注並就香港人權情況進行報告。

眾議院外交委員會預計下周四審議決議案，相信可順利通過。但決議案僅表達國會立場，對政府並無拘束力。共同提案議員還包括外交委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）、民主黨籍外委會亞太小組主席貝拉（Ami Bera）、亞太小組共和黨首席議員夏波（Steve Chabot）、民主黨籍外委會副主席馬里諾夫斯基（Tom Malinowski），及共和黨籍眾議員金辛格（Adam Kinzinger）。

中央社

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