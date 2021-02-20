針對巴育不信任動議被否決

泰國總理巴育（Prayuth Chan-ocha）領導的政府被指拖累國家經濟、未向國民提供武肺疫苗、侵犯人權和助長貪污，周六面臨國會不信任動議，是其政府2019年上台後的第二次。如同上次一樣，不信任動議遭否決。

國會同日對另外9名部長級官員展開不信任投票，也無一獲通過。示威者周五晚曾在國會外抗議，並預告周六下午再次集會，警方已部署逾萬人候命。

泰國去年起持續出現大型示威要求巴育下台，並修改憲法讓國家真正走向民主，以及改革王室。但巴育政府被指利用王室作擋箭牌，藉以迴避對政府的批評。他更被指濫用警力打擊反對勢力，並成立網絡小組在社交網站攻擊異見人士。

英法院裁定Uber司機屬受僱性質 可享僱員保障

英國最高法院周五裁定，Uber司機屬受僱人士而不算自僱，意味當地司機可受最低工資保障及可享有薪假。外界關注裁決會成為其他工種案例，如讓送餐應用程式送餐員可享一般僱員保障。

這宗官司歷時5年，由兩名Uber前司機2016年入稟向勞資審裁處要求Uber承擔僱主責任。Uber強調司機屬自僱人士，不會從Uber享有僱員福利，但Uber被裁定敗訴，之後3次上訴，官司上訴至最高法院，如今一錘定音。

有份發起訴訟的阿斯拉姆（Yaseen Aslam）形容是重大成就，成功對抗跨國巨企。

攝影師近南極小島發現罕見黃色企鵝

企鵝主要呈黑白兩色，不過比利時一名攝影師在接近南極小島時，發現一隻羽毛呈黃白兩色的企鵝，相當罕見。

野生攝影師亞當斯（Yves Adams）在2019年展開為期兩個月的攝影之旅，並在當年12月抵達南大西洋的南喬治亞島（South Georgia Island）拍攝國王企鵝，行程中發現「萬黑叢中一點黃」，找到這隻黃色企鵝。

亞當斯表示：「我從未見過或聽聞過有黃色企鵝。那裡有12萬隻企鵝在海灘，就只有一隻黃色企鵝在其中。」他形容發現是十分幸運。

英國廣播公司／中央社／美聯社／英國《每日鏡報》

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